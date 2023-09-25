Дослідження показало, що люди, які активно тренуються, але не роблять акцент на здоровому харчуванні, досягають менше успіхів у схудненні та підвищують свій ризик передчасної смерті.

Навіть інтенсивні тренування не можуть компенсувати неправильне харчування.

Крім того, висококалорійна та жирна їжа призводить до перевищення норми калорій, що вимагає від людини ще більше фізичних навантажень, ніж вона може витримати в довгостроковій перспективі.

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Оброблені харчові продукти, такі як газована вода та цукерки, мають мало корисних речовин або зовсім їх не містять.

Такий тип харчування призводить до постійного відчуття голоду та поганого настрою, що знижує мотивацію для фізичної активності.

Споживання жирної їжі перед тренуванням може дати тимчасовий заряд енергії, але цього може бути недостатньо для тривалого або високоінтенсивного навантаження.

Для досягнення успіху у схудненні і підвищення м’язової маси необхідно додавати в раціон продукти з високим вмістом білка, такі як курка та лосось. Білок є ключовим компонентом для нарощування м’язової маси та відновлення після тренувань.

Важливо пам’ятати, що здорове харчування не означає повну відмову від улюблених продуктів. Поміркованість та свідомий підхід до харчування допомагають створити більш здорові стосунки з їжею та сприяють досягненню спортивних цілей.

Здорове харчування є невід’ємною складовою успішного схуднення та довголіття. Люди, які поєднують фізичну активність із збалансованим харчуванням, мають більше шансів на досягнення своїх цілей та збереження здоров’я на довгі роки.