Врач-эстетолог Дэвид Джек считает прыщи у взрослых одним из самых распространенных заболеваний кожи. Он рассказал о причинах их возникновения и как их можно избавиться.

Причины акне

Он сказал, что причина воспалительного заболевания кожи часто неясна, но у некоторых людей ее можно определить, когда возникают обострения заболевания.

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По словам врача, прыщи связаны с колонизацией кожи бактериями, известными как P. Acne (или C. Acne), в заблокированных железах, что вызывает воспаление и порочный круг угрей и белых угрей.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) у женщин, нездоровый образ жизни, курение, уровень стресса, семейный анамнез и использование средств ухода за кожей – являются потенциальными факторами, вызывающими прыщи.

Если акне были в подростковом возрасте, то есть риск их развития во взрослом возрасте.

– В некоторых случаях прыщи у взрослых считаются рецидивом основного заболевания, – сказал врач. – это свидетельствует о снижении иммунитета, которое усиливается внешним триггером.

Врач Дэвид делится своими советами по борьбе с этим часто изнурительным заболеванием кожи.

Забота о микробиоме

Возникает все больше доказательств связи между здоровьем кишечника и воспалением и угрями.

Дисбаланс микробиома и диетические факторы могут вызвать воспаление.

Возникновение прыщей связано с высоким потреблением продуктов животного происхождения, в том числе молочных.

Чтобы помочь оптимизировать микробиом кишечника – скопление бактерий и микробов в нем – доктор советует колонизировать кишки хорошими бактериями, употребляя пробиотики и кормить полезные бактерии тем, что им нравится, употребляя пребиотики.

– К пребиотикам относятся ферментированные продукты: квашеные овощи, чайный гриб, кефир, сырые овощи, корень цикория, лук-порей, лук, топинамбур и спаржа, а также сырой чеснок, – говорит врач Дэвид.

Питание

Продукты, богатые антиоксидантами, могут помочь уменьшить воспаление и, в свою очередь, снизить риск появления прыщей. Это, прежде всего, растительные продукты.

– Советую избегать сладостей, обработанных продуктов, – говорит врач. – А готовить еду лучше на пару, запекая или методом отваривания.

Принимайте добавки

Добавки – как следует из названия – могут дополнить ваш рацион.

Доктор Дэвид говорит, что есть веские доказательства, подтверждающие использование определенных пероральных антиоксидантов для здоровья кожи.

Это витамины С и Е, Омега-3 жирные кислоты, ретиноиды (такие как витамин А) и микроэлементы металлов (такие как цинк).

Избегайте стресса

— Прыщи у взрослых также связаны с повышенным уровнем стресса, поэтому помогут такие добавки как адаптогены и ноотропы.

Достаточный сон, физические упражнения и отдых помогут.

Программа по уходу за кожей

Врач Дэвид рекомендует искать моющее средство, содержащее пероксид бензоила.

Чрезмерную выработку кожного сала (жира) можно регулировать местно с помощью AHA (альфа-гидроксикислота), BHA (салициловая кислота), ретиноидов и ниацинамидов, уменьшающих риск долгосрочных рубцов.

Другие методы

Если местное лечение не помогает, включая антибиотики и ретиноиды, применяют продвинутые медицинские методы, такие как TheraClear.

Он добавляет, что если прыщи становятся проблемой, а безрецептурные средства по уходу за кожей не устраняют их, возможно, пора посетить своего врача общей практики.