Лікар-естетолог Девід Джек вважає прищі у дорослих одним із найпоширеніших захворювань шкіри. Він розповів про причини їх виникнення та як їх можна позбутися.

Причини акне

Він сказав, що причина запального захворювання шкіри часто незрозуміла, але в деяких людей її можна визначити, коли виникають загострення захворювання.

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За словами лікаря, прищі пов’язані з колонізацією шкіри бактеріями, відомими як P. Acne (або C. Acne), у заблокованих залозах, що викликає запалення та порочне коло вугрів і білих вугрів.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) у жінок, нездоровий спосіб життя, куріння, рівень стресу, сімейний анамнез і використання засобів догляду за шкірою – є потенційними факторами, що спричиняють прищі.

Якщо акне були в підлітковому віці, то є ризик їх розвитку у дорослому віці.

– У деяких випадках прищі у дорослих вважаються рецидивом основного захворювання, – сказав лікар. – Це свідчить про зниження імунітету, яке посилюється зовнішнім тригером.

Лікар Девід ділиться своїми порадами щодо боротьби з цим часто виснажливим захворюванням шкіри.

Турбуйтеся про мікробіом

З’являється все більше доказів зв’язку між здоров’ям кишечника та запаленням і вуграми.

Дисбаланс мікробіому та дієтичні фактори можуть викликати запалення.

Виникнення прищів пов’язане з високим споживанням продуктів тваринного походження, зокрема молочних.

Щоб допомогти оптимізувати мікробіом кишечника – скупчення бактерій і мікробів у ньому – доктор радить колонізувати кишки хорошими бактеріями, вживаючи пробіотики, та годувати корисні бактерії тим, що їм подобається, вживаючи пребіотики.

– До пребіотиків належать ферментовані продукти: квашені овочі, чайний гриб, кефір, сирі овочі, корінь цикорію, цибуля-порей, цибуля, топінамбур і спаржа, а також сирий часник, — говорить лікар Девід.

Харчування

Продукти, багаті на антиоксиданти можуть допомогти зменшити запалення та, у свою чергу, знизити ризик появи прищів. Це насамперед рослинні продукти.

– Раджу уникати солодощів, оброблених продуктів, – говорить лікар. – А готувати їжу краще на пару, запікаючи або шляхом відварювання.

Приймайте добавки

Добавки – як випливає з назви – можуть доповнити ваш раціон.

Доктор Девід каже, що є вагомі докази, які підтверджують використання певних пероральних антиоксидантів для здоров’я шкіри.

Це вітаміни С і Е, Омега-3 жирні кислоти, ретиноїди (такі як вітамін А) і мікроелементи металів (такі як цинк).

Уникайте стресу

– Прищі у дорослих також пов’язані з підвищеним рівнем стресу, тому допоможуть такі добавки, як адаптогени та ноотропи.

Достатній сон, фізичні вправи та відпочинок також допоможуть.

Програма догляду за шкірою

Лікар Девід рекомендує шукати миючий засіб, що містить пероксид бензоїлу.

Надмірне вироблення шкірного сала (жиру) можна регулювати місцево за допомогою AHA (альфа-гідроксикислота), BHA (саліцилова кислота), ретиноїдів та ніацинамідів, які зменшують ризик довгострокових рубців.

Інші методи

Якщо не допомагає місцеве лікування, включаючи антибіотики та ретиноїди, застосовують просунуті медичні методи, такі як TheraClear.

Він додає, що якщо прищі стають проблемою, а безрецептурні засоби по догляду за шкірою не усувають їх, можливо, настав час відвідати свого лікаря загальної практики.