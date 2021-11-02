Согласно новому исследованию английских ученых, физические упражнения значительно снижают тягу к алкоголю у студентов университетов.

Исследователи набрали группы из 60 участников обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет. Все добровольцы были студентами.

Для начала всем было предложено назвать свои любимые спиртные напитки и описать, в какой обстановке их приятнее всего употреблять. Студентам даже показали видео о приготовлении коктейлей.

Затем все участники были разделены на три группы.

В первой группе молодые люди должны были заниматься физическими упражнениями: приседаниями, отжиманиями, прыжками. Каждое упражнение выполнялось в течение 45 секунд в стандартной непрерывной схеме.

Второй группе предложили более спокойное занятие. Ее участники должны были в течение пяти минут раскрашивать картинки в книжке.

Третья группа была определена, как группа пассивного контроля. То есть студенты по отдельности сидели молча наедине с одним из исследователей.

Затем всех студентов снова собрали вместе и попросили заполнить серию анкет примерно с теми же вопросами, что и в начале эксперимента: об алкогольных пристрастиях и своем настроении.

Анализ показал, что участники группы активных упражнений продемонстрировали значительное снижение желания выпить. Исследователи также обнаружили, что у тех, кто занимается спортом, повышается настроение, снижается тревожность.

Участники группы, которая занималась раскрасками, не выявили существенного уменьшения тяги к спиртному. Но сообщили об улучшении настроения и уменьшении беспокойства.

Участники, которые сидели наедине с учеными, сообщили о том, что их настроение только ухудшилось и тяга к алкоголю не изменилась.

— Мы взяли для участия в эксперименте молодых людей, потому что именно у них, и особенно у студентов, есть риск зарождения нездоровой тяги к спиртному, — отметили авторы исследования.

По их словам, тяга — один из важнейших факторов, способствующих возникновению и поддержанию злоупотребления алкоголем. Однако результаты исследования убедительно показали, что даже короткий цикл упражнений помогает снизить это пагубное влечение и повысить жизненный тонус.