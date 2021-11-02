Згідно з новим дослідженням англійських вчених, фізичні вправи значно знижують тягу до алкоголю у студентів університетів.

Дослідники набрали групи з 60 учасників обох статей віком від 18 до 25 років. Всі добровольці були студентами.

Для початку всім було запропоновано назвати свої улюблені спиртні напої і описати, в якій атмосфері їх найприємніше вживати. Студентам навіть показали відео про приготування коктейлів.

Потім всі учасники були розділені на три групи.

У першій групі молоді люди повинні були займатися фізичними вправами: присіданнями, віджиманнями, стрибками. Кожна вправа виконувалася протягом 45 секунд в стандартній безперервній схемі.

Другій групі запропонували більш спокійне заняття. Її учасники повинні були протягом п’яти хвилин розфарбовувати картинки в книжці.

Третя група була визначена як група пасивного контролю. Тобто студенти окремо сиділи мовчки наодинці з одним із дослідників.

Потім всіх студентів знову зібрали разом і попросили заповнити серію анкет приблизно з тими ж питаннями, що і на початку експерименту: про алкогольні вподобання і свій настрій.

Аналіз показав, що учасники групи активних вправ продемонстрували значне зниження бажання випити. Дослідники також виявили, що у тих, хто займається спортом, підвищується настрій, знижується тривожність.

Учасники групи, яка займалася розмальовками, не виявили істотного зменшення тяги до спиртного. Але повідомили про поліпшення настрою і зменшення занепокоєння.

Учасники, які сиділи наодинці з вченими, повідомили про те, що їхній настрій тільки погіршився і тяга до алкоголю не змінилася.

– Ми взяли для участі в експерименті молодих людей, тому що саме у них, і особливо у студентів, є ризик зародження нездорової тяги до спиртного, – зазначили автори дослідження.

За їхніми словами, тяга – один з найважливіших факторів, що сприяють виникненню і підтримці зловживання алкоголем. Однак результати дослідження переконливо показали, що навіть короткий цикл вправ допомагає знизити цей згубний потяг і підвищити життєвий тонус.