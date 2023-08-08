Небольшие пятна на ногах, в виде черных точек, часто можно заметить на коже после бритья. Обычно их появление спровоцировано расширенными порами после удаления волосяных фолликулов.

В народе этот эффект называют клубничные ноги из-за внешнего сходства с небольшими семенами клубники. Как избавиться от эффекта клубники на ногах – читайте в материале.

Как избавиться от эффекта клубники на ногах и почему он возникает: объясняет врач

Дерматолог Марианна Петришин утверждает, что гусиной кожей в народе называют фолликулярный гиперкератоз. Это заболевание, которое возникает вследствие нарушения процесса шелушения ороговевших чешуек кожи.

Из-за ускоренного ороговения верхнего слоя эпидермиса, чешуйки не успевают быстро отделяться, и начинают накапливаться в устье волосяного фолликула.

Также это препятствует нормальному выделению кожного сала. В результате на коже образуются красные или серовато-белые узелки. Интересно, что чаще всего это заболевание бывает врожденным.

Факторы, способствующие развитию эффекта клубники:

холодная погода;

нехватка витаминов (особенно А, С, D);

прием гормональных препаратов;

стрессы и нервное истощение.

Лечение должно быть комплексным, однако есть определенные рекомендации по уходу за кожей. К примеру:

использование скрабирующих средств во время душа;

очищение без мыла (мыло усиливает сухость);

лазерное удаление волос;

увлажнение кремами, содержащими в себе молочную кислоту, альфа-гидроксильные кислоты, ретиноиды;

правильное бритье (если нет возможности удалять волосы лазером).

Как избавиться от эффекта клубники на ногах: основные правила бритья

Обязательно пользуйтесь гелем или кремом для бритья, брейтесь в направлении роста волос. Брейтесь сразу после душа или после умывания, когда ваша кожа еще теплая и влажная, тогда избыток кожного сала и клеток, которые не отшелушились не будут забивать бритву. После бритья наносите подходящий крем, выбирайте тот, который имеет пометку для чувствительной кожи. Промывайте бритву после каждого движения и не забывайте менять лезвия или выбрасывать одноразовые станки. Душевая кабина или умывальник – не самое лучшее место для хранения бритвы. Станок для бритья должен полностью высыхать между пользованиями, иначе на нем будут размножаться бактерии. Если вы страдаете от акне (у вас сыпь на коже), тогда во время бритья вам следует быть особенно осторожными. Брейтесь без нажима, чтобы не было порезов и никогда не срезайте прыщи. Вы можете попробовать электрическую бритву, она может стать идеальным вариантом в вашем случае. Помните, что лезвие станка для бритья должно быть острым. Если бритье постоянно приводит к раздражению или сыпи, тогда лучше задуматься над лазерной эпиляцией. Пусть этот процесс будет затратным по времени, однако он позволит забыть о травмировании кожи и постоянных сыпях.