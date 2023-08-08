Небольшие пятна на ногах, в виде черных точек, часто можно заметить на коже после бритья. Обычно их появление спровоцировано расширенными порами после удаления волосяных фолликулов.
В народе этот эффект называют клубничные ноги из-за внешнего сходства с небольшими семенами клубники. Как избавиться от эффекта клубники на ногах – читайте в материале.
Как избавиться от эффекта клубники на ногах и почему он возникает: объясняет врач
Дерматолог Марианна Петришин утверждает, что гусиной кожей в народе называют фолликулярный гиперкератоз. Это заболевание, которое возникает вследствие нарушения процесса шелушения ороговевших чешуек кожи.
Из-за ускоренного ороговения верхнего слоя эпидермиса, чешуйки не успевают быстро отделяться, и начинают накапливаться в устье волосяного фолликула.
Также это препятствует нормальному выделению кожного сала. В результате на коже образуются красные или серовато-белые узелки. Интересно, что чаще всего это заболевание бывает врожденным.
Факторы, способствующие развитию эффекта клубники:
- холодная погода;
- нехватка витаминов (особенно А, С, D);
- прием гормональных препаратов;
- стрессы и нервное истощение.
Лечение должно быть комплексным, однако есть определенные рекомендации по уходу за кожей. К примеру:
- использование скрабирующих средств во время душа;
- очищение без мыла (мыло усиливает сухость);
- лазерное удаление волос;
- увлажнение кремами, содержащими в себе молочную кислоту, альфа-гидроксильные кислоты, ретиноиды;
- правильное бритье (если нет возможности удалять волосы лазером).
Как избавиться от эффекта клубники на ногах: основные правила бритья
- Обязательно пользуйтесь гелем или кремом для бритья, брейтесь в направлении роста волос.
- Брейтесь сразу после душа или после умывания, когда ваша кожа еще теплая и влажная, тогда избыток кожного сала и клеток, которые не отшелушились не будут забивать бритву.
- После бритья наносите подходящий крем, выбирайте тот, который имеет пометку для чувствительной кожи.
- Промывайте бритву после каждого движения и не забывайте менять лезвия или выбрасывать одноразовые станки.
- Душевая кабина или умывальник – не самое лучшее место для хранения бритвы. Станок для бритья должен полностью высыхать между пользованиями, иначе на нем будут размножаться бактерии.
- Если вы страдаете от акне (у вас сыпь на коже), тогда во время бритья вам следует быть особенно осторожными. Брейтесь без нажима, чтобы не было порезов и никогда не срезайте прыщи. Вы можете попробовать электрическую бритву, она может стать идеальным вариантом в вашем случае.
- Помните, что лезвие станка для бритья должно быть острым.
- Если бритье постоянно приводит к раздражению или сыпи, тогда лучше задуматься над лазерной эпиляцией. Пусть этот процесс будет затратным по времени, однако он позволит забыть о травмировании кожи и постоянных сыпях.