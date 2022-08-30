Сухофрукты весьма полезны для организма, а вот курага — самая полезная из всех.

Она придает бодрости, выводит избыток жидкости и способствует сжиганию жира в организме. Этот сушеный фрукт способен облегчить анемию, сердечные заболевания, а также улучшить зрение. Поэтому курага просто необходима в рационе каждого человека.

Как сделать курагу в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Как засушить курагу дома

Для приготовления кураги вам понадобится лишь много абрикосов и немножко свободного времени.

Итак, чтобы приготовить курагу в домашних условиях:

Тщательно промойте и высушите абрикосы. Разрежьте каждую пополам, еще раз промойте и достаньте косточку. Выложите половинки абрикос на противень или деревянную дощечку. Главное, чтобы мягкая часть абрикосов была направлена вверх. Ставим конструкцию с фруктами на солнце. Если вы в квартире, это могут быть балкон или подоконник. Процесс сушки кураги обычно занимает 4-14 дней. Чтобы защитить курагу от пыли, грязи и насекомых, наверх можно положить марлю или мелкую сетку. Вечером желательно заносить фрукты в дом, чтобы они не поглощали влагу. Когда курага будет готова, стоит положить ее в морозилку на 48 часов — это поможет избавиться от микробов.

Как приготовить курагу в духовке

Если постоянного доступа к солнцу вы не имеете, приготовить курагу можно и в духовке.

На несколько минут замочите абрикосы в обычной воде. Тщательно помойте и разрежьте каждый фрукт пополам. На противень постелите фольгу и разложите половинки абрикос. Каждый кусочек абрикоса хорошенько прижмите к противню, чтобы внутренняя (мягкая) часть слегка вывернулась вверх. Разогрейте духовку до 90 градусов и поставьте противень с фруктами туда на 6 ч. По истечению времени переверните абрикосы кожурой вверх и оставьте в духовке еще на 6 ч. После этого вытащите курагу из духовки и дайте ей остыть.

Теперь можете потреблять вкусную, а главное — полезную курагу.