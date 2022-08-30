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Еда

Как правильно засушить курагу в домашних условиях — два способа

30 августа 2022, 18:22
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как правильно засушить курагу в домашних условиях — два способа
Источник: Depositphotos

Сухофрукты весьма полезны для организма, а вот курага — самая полезная из всех.

Она придает бодрости, выводит избыток жидкости и способствует сжиганию жира в организме. Этот сушеный фрукт способен облегчить анемию, сердечные заболевания, а также улучшить зрение. Поэтому курага просто необходима в рационе каждого человека.

Как сделать курагу в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Как засушить курагу дома

Для приготовления кураги вам понадобится лишь много абрикосов и немножко свободного времени.

Итак, чтобы приготовить курагу в домашних условиях:

  1. Тщательно промойте и высушите абрикосы.
  2. Разрежьте каждую пополам, еще раз промойте и достаньте косточку.
  3. Выложите половинки абрикос на противень или деревянную дощечку. Главное, чтобы мягкая часть абрикосов была направлена вверх.
  4. Ставим конструкцию с фруктами на солнце. Если вы в квартире, это могут быть балкон или подоконник.
  5. Процесс сушки кураги обычно занимает 4-14 дней.
  6. Чтобы защитить курагу от пыли, грязи и насекомых, наверх можно положить марлю или мелкую сетку.
  7. Вечером желательно заносить фрукты в дом, чтобы они не поглощали влагу.
  8. Когда курага будет готова, стоит положить ее в морозилку на 48 часов — это поможет избавиться от микробов.

Фото: Depositphotos

Как приготовить курагу в духовке

Если постоянного доступа к солнцу вы не имеете, приготовить курагу можно и в духовке.

  1. На несколько минут замочите абрикосы в обычной воде.
  2. Тщательно помойте и разрежьте каждый фрукт пополам.
  3. На противень постелите фольгу и разложите половинки абрикос.
  4. Каждый кусочек абрикоса хорошенько прижмите к противню, чтобы внутренняя (мягкая) часть слегка вывернулась вверх.
  5. Разогрейте духовку до 90 градусов и поставьте противень с фруктами туда на 6 ч.
  6. По истечению времени переверните абрикосы кожурой вверх и оставьте в духовке еще на 6 ч.
  7. После этого вытащите курагу из духовки и дайте ей остыть.

Теперь можете потреблять вкусную, а главное — полезную курагу.

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