Сухофрукты весьма полезны для организма, а вот курага — самая полезная из всех.
Она придает бодрости, выводит избыток жидкости и способствует сжиганию жира в организме. Этот сушеный фрукт способен облегчить анемию, сердечные заболевания, а также улучшить зрение. Поэтому курага просто необходима в рационе каждого человека.
Как сделать курагу в домашних условиях — читайте в нашем материале.
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Как засушить курагу дома
Для приготовления кураги вам понадобится лишь много абрикосов и немножко свободного времени.
Итак, чтобы приготовить курагу в домашних условиях:
- Тщательно промойте и высушите абрикосы.
- Разрежьте каждую пополам, еще раз промойте и достаньте косточку.
- Выложите половинки абрикос на противень или деревянную дощечку. Главное, чтобы мягкая часть абрикосов была направлена вверх.
- Ставим конструкцию с фруктами на солнце. Если вы в квартире, это могут быть балкон или подоконник.
- Процесс сушки кураги обычно занимает 4-14 дней.
- Чтобы защитить курагу от пыли, грязи и насекомых, наверх можно положить марлю или мелкую сетку.
- Вечером желательно заносить фрукты в дом, чтобы они не поглощали влагу.
- Когда курага будет готова, стоит положить ее в морозилку на 48 часов — это поможет избавиться от микробов.
Как приготовить курагу в духовке
Если постоянного доступа к солнцу вы не имеете, приготовить курагу можно и в духовке.
- На несколько минут замочите абрикосы в обычной воде.
- Тщательно помойте и разрежьте каждый фрукт пополам.
- На противень постелите фольгу и разложите половинки абрикос.
- Каждый кусочек абрикоса хорошенько прижмите к противню, чтобы внутренняя (мягкая) часть слегка вывернулась вверх.
- Разогрейте духовку до 90 градусов и поставьте противень с фруктами туда на 6 ч.
- По истечению времени переверните абрикосы кожурой вверх и оставьте в духовке еще на 6 ч.
- После этого вытащите курагу из духовки и дайте ей остыть.
Теперь можете потреблять вкусную, а главное — полезную курагу.
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