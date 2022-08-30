Сухофрукти доволі корисні для організму, а от курага – найкорисніша з усіх.

Вона додає бадьорості, виводить надлишок рідини та сприяє спалюванню жиру в організмі. Цей сушений фрукт здатний полегшити анемію, серцеві захворювання, а також поліпшити зір. Тому курага просто необхідна в раціоні кожної людини.

Як зробити курагу в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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Як засушити курагу вдома

Для приготування кураги вам знадобиться лише багато абрикосів та трошки вільного часу.

Отож, аби приготувати курагу в домашніх умовах:

Ретельно помийте та висушіть абрикоси. Розріжте кожну навпіл, ще раз промийте та дістаньте кісточку. Викладіть половинки абрикос на деко чи дерев’яну дощечку. Головне, аби м’яка частина абрикосів була спрямована вгору. Ставимо конструкцію із фруктами на сонце. Якщо ви в квартирі, це може бути балкон чи підвіконня. Процес сушіння кураги зазвичай займає 4-14 днів. Аби захистити курагу від пилу, бруду та комах, наверх можна покласти марлю або дрібну сітку. Увечері бажано заносити фрукти в дім, аби вони не поглинали вологу. Коли курага буде готова, варто покласти її у морозилку на 48 годин – це допоможе позбутися мікробів.

Як приготувати курагу в духовці

Якщо постійного доступу до сонця ви не маєте, приготувати курагу можна і в духовці.

На кілька хвилин замочіть абрикоси у звичайній воді. Ретельно помийте та розріжте кожен фрукт навпіл. На деко постеліть фольгу та розкладіть половинки абрикос. Кожен шматочок абрикоси добряче притисніть до деко, аби внутрішня (м’яка) частина злегка вивернулася нагору. Розігрійте духовку до 90 градусів та поставте деко з фруктами туди на 6 год. По закінченню часу переверніть абрикоси шкіркою вгору та залиште в духовці ще на 6 год. Після цього витягніть курагу з духовки та дайте їй охолонути.

Тепер можете споживати смачну, а головне – корисну курагу.