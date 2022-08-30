Сухофрукти доволі корисні для організму, а от курага – найкорисніша з усіх.
Вона додає бадьорості, виводить надлишок рідини та сприяє спалюванню жиру в організмі. Цей сушений фрукт здатний полегшити анемію, серцеві захворювання, а також поліпшити зір. Тому курага просто необхідна в раціоні кожної людини.
Як зробити курагу в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Зараз дивляться
Як засушити курагу вдома
Для приготування кураги вам знадобиться лише багато абрикосів та трошки вільного часу.
Отож, аби приготувати курагу в домашніх умовах:
- Ретельно помийте та висушіть абрикоси.
- Розріжте кожну навпіл, ще раз промийте та дістаньте кісточку.
- Викладіть половинки абрикос на деко чи дерев’яну дощечку. Головне, аби м’яка частина абрикосів була спрямована вгору.
- Ставимо конструкцію із фруктами на сонце. Якщо ви в квартирі, це може бути балкон чи підвіконня.
- Процес сушіння кураги зазвичай займає 4-14 днів.
- Аби захистити курагу від пилу, бруду та комах, наверх можна покласти марлю або дрібну сітку.
- Увечері бажано заносити фрукти в дім, аби вони не поглинали вологу.
- Коли курага буде готова, варто покласти її у морозилку на 48 годин – це допоможе позбутися мікробів.
Як приготувати курагу в духовці
Якщо постійного доступу до сонця ви не маєте, приготувати курагу можна і в духовці.
- На кілька хвилин замочіть абрикоси у звичайній воді.
- Ретельно помийте та розріжте кожен фрукт навпіл.
- На деко постеліть фольгу та розкладіть половинки абрикос.
- Кожен шматочок абрикоси добряче притисніть до деко, аби внутрішня (м’яка) частина злегка вивернулася нагору.
- Розігрійте духовку до 90 градусів та поставте деко з фруктами туди на 6 год.
- По закінченню часу переверніть абрикоси шкіркою вгору та залиште в духовці ще на 6 год.
- Після цього витягніть курагу з духовки та дайте їй охолонути.
Тепер можете споживати смачну, а головне – корисну курагу.
Читайте також:Як приготувати яблучний сік вдома – покроковий рецепт