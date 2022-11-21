Именно в Грузии гастротуризм развивается с космической скоростью. Хачапури, хинкали и пхали покорили сердца многих украинцев. А вот о чанахах слышали на самом деле не так много людей.

Это – нежное, сочное и питательное блюдо. Как приготовить чанахи по классическому рецепту – читайте в материале.

Ингредиенты:

Баранина – 500 г

Картофель – 500 г

Баклажаны – 5 шт

Сало – 30 г

Репчатый лук – 4 шт

Чеснок – 5 зубчиков

Помидоры – 3 шт

Бульон из говядины – 1,5 л

Лавровый лист, перец острый стручковый, тархун и соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо нарезать на маленькие куски и пожарить до золотистой корочки на сале. Выложить все это слоями в глиняную посуду (для тушения), начинать с мяса. Овощи необходимо нарезать на большие куски и положить в посуду. Порядок ингридиентов должен быть следующим: сначала кладем баранину, затем картофель, лук, баклажаны, помидоры, чеснок и специи. Все это нужно залить бульоном. Поставьте в духовую печь на 1,5 ч и тушите при 160 градусах.