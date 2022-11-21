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Еда

Как приготовить чанахи: классический рецепт блюда грузинской кухни

21 ноября 2022, 18:57
Анна Голишевская Редактор сайта
Чанахи
Источник: Instagram

Именно в Грузии гастротуризм развивается с космической скоростью. Хачапури, хинкали и пхали покорили сердца многих украинцев. А вот о чанахах слышали на самом деле не так много людей.

Это – нежное, сочное и питательное блюдо. Как приготовить чанахи по классическому рецепту – читайте в материале.

Ингредиенты:

  • Баранина – 500 г
  • Картофель – 500 г
  • Баклажаны – 5 шт
  • Сало – 30 г
  • Репчатый лук – 4 шт
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Помидоры – 3 шт
  • Бульон из говядины – 1,5 л
  • Лавровый лист, перец острый стручковый, тархун и соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать на маленькие куски и пожарить до золотистой корочки на сале.
  2. Выложить все это слоями в глиняную посуду (для тушения), начинать с мяса.
  3. Овощи необходимо нарезать на большие куски и положить в посуду.
  4. Порядок ингридиентов должен быть следующим: сначала кладем баранину, затем картофель, лук, баклажаны, помидоры, чеснок и специи.
  5. Все это нужно залить бульоном.
  6. Поставьте в духовую печь на 1,5 ч и тушите при 160 градусах.
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