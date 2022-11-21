Именно в Грузии гастротуризм развивается с космической скоростью. Хачапури, хинкали и пхали покорили сердца многих украинцев. А вот о чанахах слышали на самом деле не так много людей.
Это – нежное, сочное и питательное блюдо. Как приготовить чанахи по классическому рецепту – читайте в материале.
Ингредиенты:
- Баранина – 500 г
- Картофель – 500 г
- Баклажаны – 5 шт
- Сало – 30 г
- Репчатый лук – 4 шт
- Чеснок – 5 зубчиков
- Помидоры – 3 шт
- Бульон из говядины – 1,5 л
- Лавровый лист, перец острый стручковый, тархун и соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо нарезать на маленькие куски и пожарить до золотистой корочки на сале.
- Выложить все это слоями в глиняную посуду (для тушения), начинать с мяса.
- Овощи необходимо нарезать на большие куски и положить в посуду.
- Порядок ингридиентов должен быть следующим: сначала кладем баранину, затем картофель, лук, баклажаны, помидоры, чеснок и специи.
- Все это нужно залить бульоном.
- Поставьте в духовую печь на 1,5 ч и тушите при 160 градусах.
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