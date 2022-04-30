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Еда

Как приготовить диетический шашлык из куриных крылышек

30 апреля 2022, 17:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Диета – не повод отказываться от вкусных шашлыков на майские праздники. Это блюдо можно приготовить по диетическому рецепту.

Например, можно использовать куриные крылышки.

Как приготовить шашлычок из куриных крылышек?

Ингредиенты

  • 500 г куриных крылышек
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 100 г соевого соуса
  • 1 ст. л. меда
  • 2 ч. л. сухого чеснока
  • соль
  • перец
  • паприка
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Приготовление

  1. Крыльца разделить на три части, понадобится только мясистая часть (без кончиков).
  2. Выложить мясо в тарелку, залить соевым соусом, добавить мед, кетчуп, специи и мариновать около 40 минут.
  3. Насадить крылышки на шпажки, выложить на форму и отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
  4. Подать с любимым соусом, гарниром, овощами.

Калорийность таких шашлычков – 149 ккал на 100 г.

Источник: marafon18_6

Теги
Кулінарні рецепти, Рецепти, Шашлик
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