30 апреля 2022, 17:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Диета – не повод отказываться от вкусных шашлыков на майские праздники. Это блюдо можно приготовить по диетическому рецепту. Например, можно использовать куриные крылышки. Как приготовить шашлычок из куриных крылышек? Ингредиенты 500 г куриных крылышек

2 ст. л. томатной пасты

100 г соевого соуса

1 ст. л. меда

2 ч. л. сухого чеснока

соль

перец

паприка Читайте также: Шашлык в духовке — как приготовить вкусное мясо Приготовление Крыльца разделить на три части, понадобится только мясистая часть (без кончиков). Выложить мясо в тарелку, залить соевым соусом, добавить мед, кетчуп, специи и мариновать около 40 минут. Насадить крылышки на шпажки, выложить на форму и отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов. Подать с любимым соусом, гарниром, овощами. Калорийность таких шашлычков – 149 ккал на 100 г. Источник: marafon18_6

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