Диета – не повод отказываться от вкусных шашлыков на майские праздники. Это блюдо можно приготовить по диетическому рецепту.
Например, можно использовать куриные крылышки.
Как приготовить шашлычок из куриных крылышек?
Ингредиенты
- 500 г куриных крылышек
- 2 ст. л. томатной пасты
- 100 г соевого соуса
- 1 ст. л. меда
- 2 ч. л. сухого чеснока
- соль
- перец
- паприка
Читайте также:Шашлык в духовке — как приготовить вкусное мясо
Приготовление
- Крыльца разделить на три части, понадобится только мясистая часть (без кончиков).
- Выложить мясо в тарелку, залить соевым соусом, добавить мед, кетчуп, специи и мариновать около 40 минут.
- Насадить крылышки на шпажки, выложить на форму и отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
- Подать с любимым соусом, гарниром, овощами.
Калорийность таких шашлычков – 149 ккал на 100 г.
Источник: marafon18_6