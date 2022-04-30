Дієта – не привід відмовлятися від смачних шашликів на травневі свята. Цю страву можна приготувати за дієтичним рецептом.
Для прикладу, можна використати курячі крильця.
Як приготувати шашличок з курячих крилець?
Інгредієнти
- 500 г курячих крилець
- 2 ст. л. томатної пасти
- 100 г соєвого соусу
- 1 ст. л. меду
- 2 ч. л. сухого часнику
- сіль
- перець
- паприка
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Приготування
- Крильця розділити на три частини, знадобиться лише м’ясиста частина (без кінчиків).
- Викласти м’ясо в тарілку, залити соєвим соусом, додати мед, кетчуп, спеції та маринувати близько 40 хвилин.
- Насадити крильця на шпажки, викласти на форму та відправити в духовку на 30-35 хвилин за температури 180 градусів.
- Подати з улюбленим соусом, гарніром, овочами.
Калорійність таких шашличків – 149 ккал на 100 г.
Джерело: marafon18_6