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Як приготувати дієтичний шашлик з курячих крилець

30 Квітня 2022, 17:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
шашлик курка

Дієта – не привід відмовлятися від смачних шашликів на травневі свята. Цю страву можна приготувати за дієтичним рецептом.

Для прикладу, можна використати курячі крильця.

Як приготувати шашличок з курячих крилець?

Інгредієнти

  • 500 г курячих крилець
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 100 г соєвого соусу
  • 1 ст. л. меду
  • 2 ч. л. сухого часнику
  • сіль
  • перець
  • паприка
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Приготування

  1. Крильця розділити на три частини, знадобиться лише м’ясиста частина (без кінчиків).
  2. Викласти м’ясо в тарілку, залити соєвим соусом, додати мед, кетчуп, спеції та маринувати близько 40 хвилин.
  3. Насадити крильця на шпажки, викласти на форму та відправити в духовку на 30-35 хвилин за температури 180 градусів.
  4. Подати з улюбленим соусом, гарніром, овочами.

Калорійність таких шашличків – 149 ккал на 100 г.

Джерело: marafon18_6

Теги
Кулінарні рецепти, Рецепти, Шашлик
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