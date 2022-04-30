30 Квітня 2022, 17:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Дієта – не привід відмовлятися від смачних шашликів на травневі свята. Цю страву можна приготувати за дієтичним рецептом. Для прикладу, можна використати курячі крильця. Як приготувати шашличок з курячих крилець? Інгредієнти 500 г курячих крилець

2 ст. л. томатної пасти

100 г соєвого соусу

1 ст. л. меду

2 ч. л. сухого часнику

сіль

перець

паприка Читайте також: Шашлик у духовці – як приготувати смачне м’ясо Приготування Крильця розділити на три частини, знадобиться лише м’ясиста частина (без кінчиків). Викласти м’ясо в тарілку, залити соєвим соусом, додати мед, кетчуп, спеції та маринувати близько 40 хвилин. Насадити крильця на шпажки, викласти на форму та відправити в духовку на 30-35 хвилин за температури 180 градусів. Подати з улюбленим соусом, гарніром, овочами. Калорійність таких шашличків – 149 ккал на 100 г. Джерело: marafon18_6

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