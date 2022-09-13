Нежные жареные шарики из нута – интересное блюдо, которое можно спокойно приготовить в домашних условиях. Рецепт приготовления вкусного фалафеля – смотрите в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты:

Приготовление:

Чтобы сделать фалафель, нужно за 10 часов до готовки промыть нут и залить его водой.

После этого слить воду и опять промыть горох холодной водой.

Пропускаем через мясорубку нут, половину пучка петрушки, лук, зеленый перец и зубчик чеснока.

В полученную смесь добавляем соль, молотую зиру, семена кинзы, соду и панировочные сухари.

Вымешиваем все это в тесто.

Ставим на огонь кастрюлю с толстым дном. Наливаем в нее масло и нагреваем до 180 градусов.

Пока масло разогревается, надо сформировать из теста шарики величиной с грецкий орех.

Жарим порционно – по 8-9 шт.