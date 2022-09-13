Нежные жареные шарики из нута – интересное блюдо, которое можно спокойно приготовить в домашних условиях. Рецепт приготовления вкусного фалафеля – смотрите в материале Фактов ICTV.
Как приготовить фалафель: рецепт
Ингредиенты:
- нут – 500 г
- лук – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- перец зеленый жгучий – 1 шт
- зелень петрушки – 0,5 пучка
- зира – 1,5 ч. л
- семена кинзы – 1 ч. л
- сода пищевая – 0,5 ч. л
- панировочные сухари – 25 г
- масло растительное – 1 л
- соль – 1, 5 ст. л
Приготовление:
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- Чтобы сделать фалафель, нужно за 10 часов до готовки промыть нут и залить его водой.
- После этого слить воду и опять промыть горох холодной водой.
- Пропускаем через мясорубку нут, половину пучка петрушки, лук, зеленый перец и зубчик чеснока.
- В полученную смесь добавляем соль, молотую зиру, семена кинзы, соду и панировочные сухари.
- Вымешиваем все это в тесто.
- Ставим на огонь кастрюлю с толстым дном. Наливаем в нее масло и нагреваем до 180 градусов.
- Пока масло разогревается, надо сформировать из теста шарики величиной с грецкий орех.
- Жарим порционно – по 8-9 шт.
- Обжариваем наши шарики до коричневого цвета.
Приятного аппетита!
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