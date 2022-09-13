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Еда

Как приготовить фалафель в домашних условиях – простой рецепт

13 сентября 2022, 17:16
Анна Голишевская Редактор сайта
Фалафель: рецепт
Источник: Unsplash

Нежные жареные шарики из нута – интересное блюдо, которое можно спокойно приготовить в домашних условиях. Рецепт приготовления вкусного фалафеля – смотрите в материале Фактов ICTV.

Как приготовить фалафель: рецепт

Ингредиенты:

  • нут –  500 г
  • лук  –  100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • перец зеленый жгучий – 1 шт
  • зелень петрушки – 0,5 пучка
  • зира – 1,5 ч. л
  • семена кинзы – 1 ч. л
  • сода пищевая – 0,5 ч. л
  • панировочные сухари – 25 г
  • масло растительное – 1 л
  • соль – 1, 5 ст. л

Приготовление:

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  1. Чтобы сделать фалафель, нужно за 10 часов до готовки промыть нут и залить его водой.
  2. После этого слить воду и опять промыть горох холодной водой.
  3. Пропускаем через мясорубку нут, половину пучка петрушки, лук, зеленый перец и зубчик чеснока.
  4.  В полученную смесь добавляем соль, молотую зиру, семена кинзы, соду и панировочные сухари.
  5. Вымешиваем все это в тесто. 
  6. Ставим на огонь кастрюлю с толстым дном. Наливаем в нее масло и нагреваем до 180 градусов. 
  7. Пока масло разогревается, надо сформировать из теста шарики величиной с грецкий орех. 
  8. Жарим порционно – по 8-9 шт. 
  9.  Обжариваем наши шарики до коричневого цвета. 

Приятного аппетита!

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