Ніжні смажені кульки з нуту – цікава страва, яку можна спокійно приготувати в домашніх умовах. Рецепт приготування смачного фалафелю – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Як приготувати фалафель: рецепт
Інгредієнти:
- нут – 500 г
- цибуля – 100 г
- часник – 1 зубчик
- перець зелений пекучий – 1 шт
- зелень петрушки – 0,5 пучка
- зіра – 1,5 ч. л
- насіння кінзи – 1 ч. л
- сода харчова – 0,5 ч. л
- панірувальні сухарі – 25 г
- олія рослинна – 1 л
- сіль – 1, 5 ст. л
Приготування:
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- Щоб зробити фалафель, потрібно за 10 годин до приготування промити нут і залити його водою.
- Після цього злити воду та знову промити горох холодною водою.
- Пропускаємо через м’ясорубку нут, половину пучка петрушки, цибулю, зелений перець та зубчик часнику.
- В отриману суміш додаємо сіль, мелену зіру, насіння кінзи, соду та панірувальні сухарі.
- Вимішуємо все це в тісто.
- Ставимо на вогонь каструлю з товстим дном. Наливаємо в неї олію та нагріваємо до 180 градусів.
- Поки олія розігрівається, необхідно сформувати з тіста кульки завбільшки в волоський горіх.
- Фалафель необхідно смажити порціями – по 8-9 шт.
- Обсмажуємо наші кульки до коричневого кольору.
Смачного!
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