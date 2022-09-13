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Як приготувати фалафель в домашніх умовах – простий рецепт

13 Вересня 2022, 17:16
Анна Голішевська Редакторка сайту
Фалафель: рецепт
Джерело: Unsplash

Ніжні смажені кульки з нуту – цікава страва, яку можна спокійно приготувати в домашніх умовах. Рецепт приготування смачного фалафелю – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Як приготувати фалафель: рецепт

Інгредієнти:

  • нут – 500 г
  • цибуля – 100 г
  • часник – 1 зубчик
  • перець зелений пекучий – 1 шт
  • зелень петрушки – 0,5 пучка
  • зіра – 1,5 ч. л
  • насіння кінзи – 1 ч. л
  • сода харчова – 0,5 ч. л
  • панірувальні сухарі – 25 г
  • олія рослинна – 1 л
  • сіль – 1, 5 ст. л

Приготування:

Зараз дивляться
  1. Щоб зробити фалафель, потрібно за 10 годин до приготування промити нут і залити його водою.
  2. Після цього злити воду та знову промити горох холодною водою.
  3. Пропускаємо через м’ясорубку нут, половину пучка петрушки, цибулю, зелений перець та зубчик часнику.
  4.  В отриману суміш додаємо сіль, мелену зіру, насіння кінзи, соду та панірувальні сухарі.
  5. Вимішуємо все це в тісто.
  6. Ставимо на вогонь каструлю з товстим дном. Наливаємо в неї олію та нагріваємо до 180 градусів.
  7. Поки олія розігрівається, необхідно сформувати з тіста кульки завбільшки в волоський горіх.
  8. Фалафель необхідно смажити порціями – по 8-9 шт.
  9.  Обсмажуємо наші кульки до коричневого кольору.

Смачного!

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