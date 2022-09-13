Ніжні смажені кульки з нуту – цікава страва, яку можна спокійно приготувати в домашніх умовах. Рецепт приготування смачного фалафелю – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти:

Приготування:

Щоб зробити фалафель, потрібно за 10 годин до приготування промити нут і залити його водою.

Після цього злити воду та знову промити горох холодною водою.

Пропускаємо через м’ясорубку нут, половину пучка петрушки, цибулю, зелений перець та зубчик часнику.

В отриману суміш додаємо сіль, мелену зіру, насіння кінзи, соду та панірувальні сухарі.

Вимішуємо все це в тісто.

Ставимо на вогонь каструлю з товстим дном. Наливаємо в неї олію та нагріваємо до 180 градусів.

Поки олія розігрівається, необхідно сформувати з тіста кульки завбільшки в волоський горіх.

Фалафель необхідно смажити порціями – по 8-9 шт.