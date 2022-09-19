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Еда

Как приготовить глинтвейн: классический рецепт пошагово

19 сентября 2022, 12:25
Анна Голишевская Редактор сайта
Глінтвейн рецепт
Источник: Unsplash

Глинтвейн – популярный согревающий напиток, который с легкостью можно приготовить в домашних условиях. Рецепт приготовления вкусного глинтвейна – смотрите в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты

  • вино красное сухое –  0,7 л
  • цедра апельсина –  1 шт.
  • апельсин –  2 шт.
  • лимон –  2 шт.
  • яблоко –  1 шт.
  • мед –  2 ст. л
  • корица –  2 палочки
  • бадьян –  3 шт.
  • кардамон –  4 шт.
  • гвоздика –  4-5 шт.
  • душистый перец –  2 шт.

Как приготовить глинтвейн: рецепт

  1. Выливаем вино в кастрюлю и оставляем томится на медленном огне.
  2. Добавьте туда цедру апельсина, палочки корицы, бадьян, перец, гвоздику.
  3. Зерна кардамона раздавите и тоже закиньте в кастрюлю.
  4. Добавьте сок апельсина и яблоки, которые перед этим нужно нарезать на кружочки.
  5. Добавьте мед (2 ст.л) кто любит слаще  –  кладите больше.
  6. Налейте сок лимона.
  7. Перед подачей напитка на стол процедите полученную смесь!
  8. Украсьте напиток кружочками апельсина.

Приятного аппетита!

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