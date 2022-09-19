19 сентября 2022, 12:25 Анна Голишевская Редактор сайта

Глинтвейн – популярный согревающий напиток, который с легкостью можно приготовить в домашних условиях. Рецепт приготовления вкусного глинтвейна – смотрите в материале Фактов ICTV. Ингредиенты вино красное сухое – 0,7 л

цедра апельсина – 1 шт.

апельсин – 2 шт.

лимон – 2 шт.

яблоко – 1 шт.

мед – 2 ст. л

корица – 2 палочки

бадьян – 3 шт.

кардамон – 4 шт.

гвоздика – 4-5 шт.

душистый перец – 2 шт. Как приготовить глинтвейн: рецепт Выливаем вино в кастрюлю и оставляем томится на медленном огне. Добавьте туда цедру апельсина, палочки корицы, бадьян, перец, гвоздику. Зерна кардамона раздавите и тоже закиньте в кастрюлю. Добавьте сок апельсина и яблоки, которые перед этим нужно нарезать на кружочки. Добавьте мед (2 ст.л) кто любит слаще – кладите больше. Налейте сок лимона. Перед подачей напитка на стол процедите полученную смесь! Украсьте напиток кружочками апельсина. Приятного аппетита! Читайте также: Вареники с крапивой и сыром фета Сейчас смотрят

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