Глинтвейн – популярный согревающий напиток, который с легкостью можно приготовить в домашних условиях. Рецепт приготовления вкусного глинтвейна – смотрите в материале Фактов ICTV.
Ингредиенты
- вино красное сухое – 0,7 л
- цедра апельсина – 1 шт.
- апельсин – 2 шт.
- лимон – 2 шт.
- яблоко – 1 шт.
- мед – 2 ст. л
- корица – 2 палочки
- бадьян – 3 шт.
- кардамон – 4 шт.
- гвоздика – 4-5 шт.
- душистый перец – 2 шт.
Как приготовить глинтвейн: рецепт
- Выливаем вино в кастрюлю и оставляем томится на медленном огне.
- Добавьте туда цедру апельсина, палочки корицы, бадьян, перец, гвоздику.
- Зерна кардамона раздавите и тоже закиньте в кастрюлю.
- Добавьте сок апельсина и яблоки, которые перед этим нужно нарезать на кружочки.
- Добавьте мед (2 ст.л) кто любит слаще – кладите больше.
- Налейте сок лимона.
- Перед подачей напитка на стол процедите полученную смесь!
- Украсьте напиток кружочками апельсина.
Приятного аппетита!
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