Классический свекольник традиционно готовят на свекольном отваре или хлебном квасе. Именно эти компоненты отличают блюдо от украинского красного борща.

Обычно свекольник подается холодным. Однако существуют рецепты, где блюдо нужно употреблять в горячем варианте.

Факты ICTV рассказывают, как приготовить свекольник по классическому рецепту.

Свекольник — классический рецепт

Ингредиенты

свекла с ботвой — 2 шт.;

картофель — 6 шт.;

масло — 1-2 ст. л.;

морковь — 1 шт.;

свежие огурцы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

помидоры — 1-2 шт.;

петрушка, укроп — 2 веточки;

чеснок — 2 зубчика;

хрен — 0,5 ч. л.;

уксус — 1,5 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

сахар — 1 ст. л.;

сметеана — для подачи.

Способ приготовления

Очистить свеклу и нарезать кубиками. После этого свеклу нужно положить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус. Ботву промыть и нарезать соломкой. Добавить к свекле через 30 минут. Картофель нужно отварить в мундире и нарезать кубиками. Огурцы тоже нарезать кубиками. Зеленый лук, укроп, петрушку промыть и измельчить. Отварите яйца и нарежьте кубиками. Добавьте все в свекольный отвар и перемешайте. Оставьте на час, чтобы настоялся. Тем временем смешайте хрен, измельченный чеснок и сахар. Далее нужно заправить борщ и посолить. Подавать свекольник следует со сметаной.

Свекольник с томатной пастой

Ингредиенты

свекла — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидоры — 1 шт.;

картофель — 6 шт.;

лук — 1 шт.;

масло — 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ч. л.;

говядина — 450 г;

укроп, петрушка — по вкусу.

Способ приготовления

Говядину заливаем водой и готовим бульон. Лук нужно очистить и нарезать маленькими кубиками. Раскалите сковородку с растительным маслом и добавьте измельченный лук. Морковь и свеклу нужно натереть на крупной терке и поместить к луку на сковородку. Помидор – помыть, нарезать кубиками и переместить в сковородку. После этого добавляем томатную пасту. Тушим овощи 30 минут. Картофель нужно очистить, порезать на кубики и добавить к бульону. Варите до готовности. Посыпьте овощи укропом и перемешайте. Добавьте в бульон. Важно сразу выключить огонь и дать холоднику время настояться.

Свекольник на кефире

Ингредиенты

свекла — 2 шт.;

свежие огурцы — 1 шт.;

кефир — 600 мл;

яйца — 2-3 шт.;

зеленый лук — 3 шт.;

петрушка — 2 веточки;

соль — по вкусу.

Способ приготовления