Классический свекольник традиционно готовят на свекольном отваре или хлебном квасе. Именно эти компоненты отличают блюдо от украинского красного борща.
Обычно свекольник подается холодным. Однако существуют рецепты, где блюдо нужно употреблять в горячем варианте.
Факты ICTV рассказывают, как приготовить свекольник по классическому рецепту.
Свекольник — классический рецепт
Ингредиенты
- свекла с ботвой — 2 шт.;
- картофель — 6 шт.;
- масло — 1-2 ст. л.;
- морковь — 1 шт.;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- помидоры — 1-2 шт.;
- петрушка, укроп — 2 веточки;
- чеснок — 2 зубчика;
- хрен — 0,5 ч. л.;
- уксус — 1,5 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- сахар — 1 ст. л.;
- сметеана — для подачи.
Способ приготовления
- Очистить свеклу и нарезать кубиками.
- После этого свеклу нужно положить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус.
- Ботву промыть и нарезать соломкой. Добавить к свекле через 30 минут.
- Картофель нужно отварить в мундире и нарезать кубиками.
- Огурцы тоже нарезать кубиками.
- Зеленый лук, укроп, петрушку промыть и измельчить.
- Отварите яйца и нарежьте кубиками.
- Добавьте все в свекольный отвар и перемешайте.
- Оставьте на час, чтобы настоялся.
- Тем временем смешайте хрен, измельченный чеснок и сахар.
- Далее нужно заправить борщ и посолить.
- Подавать свекольник следует со сметаной.
Свекольник с томатной пастой
Ингредиенты
- свекла — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- картофель — 6 шт.;
- лук — 1 шт.;
- масло — 2 ст. л.;
- томатная паста — 2 ч. л.;
- говядина — 450 г;
- укроп, петрушка — по вкусу.
Способ приготовления
- Говядину заливаем водой и готовим бульон.
- Лук нужно очистить и нарезать маленькими кубиками.
- Раскалите сковородку с растительным маслом и добавьте измельченный лук.
- Морковь и свеклу нужно натереть на крупной терке и поместить к луку на сковородку.
- Помидор – помыть, нарезать кубиками и переместить в сковородку.
- После этого добавляем томатную пасту.
- Тушим овощи 30 минут.
- Картофель нужно очистить, порезать на кубики и добавить к бульону.
- Варите до готовности.
- Посыпьте овощи укропом и перемешайте. Добавьте в бульон. Важно сразу выключить огонь и дать холоднику время настояться.
Свекольник на кефире
Ингредиенты
- свекла — 2 шт.;
- свежие огурцы — 1 шт.;
- кефир — 600 мл;
- яйца — 2-3 шт.;
- зеленый лук — 3 шт.;
- петрушка — 2 веточки;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Огурец нужно порезать на мелкие кубики.
- Яйца отварить и также порезать кубиками.
- Отвариваем свеклу. После этого ее нужно натереть на крупной терке.
- Лук и петрушку необходимо измельчить.
- Все ингредиенты смешиваем в отдельной емкости и добавляем соль.
- Заливаем овощную смесь холодным кефиром.
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