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Как приготовить свекольник: классический рецепт

19 мая 2023, 14:18
Асоян Карина редактор ленты
свекольник рецепт классический
Источник: Pixabay

Классический свекольник традиционно готовят на свекольном отваре или хлебном квасе. Именно эти компоненты отличают блюдо от украинского красного борща.

Обычно свекольник подается холодным. Однако существуют рецепты, где блюдо нужно употреблять в горячем варианте.

Факты ICTV рассказывают, как приготовить свекольник по классическому рецепту.

Свекольник — классический рецепт

Ингредиенты

  • свекла с ботвой — 2 шт.;
  • картофель — 6 шт.;
  • масло — 1-2 ст. л.;
  • морковь — 1 шт.;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • помидоры — 1-2 шт.;
  • петрушка, укроп — 2 веточки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • хрен — 0,5 ч. л.;
  • уксус — 1,5 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сметеана — для подачи.

Способ приготовления

  1. Очистить свеклу и нарезать кубиками.
  2. После этого свеклу нужно положить в кастрюлю, залить водой и добавить уксус.
  3. Ботву промыть и нарезать соломкой. Добавить к свекле через 30 минут.
  4. Картофель нужно отварить в мундире и нарезать кубиками.
  5. Огурцы тоже нарезать кубиками.
  6. Зеленый лук, укроп, петрушку промыть и измельчить.
  7. Отварите яйца и нарежьте кубиками.
  8. Добавьте все в свекольный отвар и перемешайте.
  9. Оставьте на час, чтобы настоялся.
  10. Тем временем смешайте хрен, измельченный чеснок и сахар.
  11. Далее нужно заправить борщ и посолить.
  12. Подавать свекольник следует со сметаной.

Свекольник с томатной пастой

Ингредиенты

  • свекла — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • помидоры — 1 шт.;
  • картофель — 6 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 2 ч. л.;
  • говядина — 450 г;
  • укроп, петрушка — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Говядину заливаем водой и готовим бульон.
  2. Лук нужно очистить и нарезать маленькими кубиками.
  3. Раскалите сковородку с растительным маслом и добавьте измельченный лук.
  4. Морковь и свеклу нужно натереть на крупной терке и поместить к луку на сковородку.
  5. Помидор помыть, нарезать кубиками и переместить в сковородку.
  6. После этого добавляем томатную пасту.
  7. Тушим овощи 30 минут.
  8. Картофель нужно очистить, порезать на кубики и добавить к бульону.
  9. Варите до готовности.
  10. Посыпьте овощи укропом и перемешайте. Добавьте в бульон. Важно сразу выключить огонь и дать холоднику время настояться.

Свекольник на кефире

Ингредиенты

  • свекла — 2 шт.;
  • свежие огурцы — 1 шт.;
  • кефир — 600 мл;
  • яйца — 2-3 шт.;
  • зеленый лук — 3 шт.;
  • петрушка — 2 веточки;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Огурец нужно порезать на мелкие кубики.
  2. Яйца отварить и также порезать кубиками.
  3. Отвариваем свеклу. После этого ее нужно натереть на крупной терке.
  4. Лук и петрушку необходимо измельчить.
  5. Все ингредиенты смешиваем в отдельной емкости и добавляем соль.
  6. Заливаем овощную смесь холодным кефиром.
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