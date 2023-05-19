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Як приготувати холодник: класичний рецепт

19 Травня 2023, 14:18
Асоян Каріна редакторка стрічки
свекольник рецепт классический
Джерело: Pixabay

Класичний холодник традиційно готують на буряковому відварі або хлібному квасі. Саме ці компоненти відрізняють страву від українського червоного борщу.

Зазвичай холодник подається холодним. Проте є рецепти, де страву потрібно вживати в гарячому варіанті.

Факти ICTV розповідають, як приготувати холодник за класичним рецептом.

Холодник – класичний рецепт

Інгредієнти

  • буряк із бадиллям – 2 шт.;
  • картопля – 6 шт.;
  • олія – 1-2 ст. л.;
  • морква – 1 шт.;
  • свіжі огірки – 2 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • зелена цибуля – 1 пучок;
  • помідори – 1-2 шт.;
  • петрушка, кріп – 2 гілочки;
  • часник – 2 зубчика;
  • хрін – 0,5 ч. л.;
  • оцет – 1,5 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • цукор – 1 ст.л. ;
  • сметеана – для подавання.

Спосіб приготування

  1. Очистити буряк і нарізати кубиками.
  2. Після цього буряк потрібно покласти в каструлю, залити водою і додати оцет.
  3. Бадилля промити й нарізати соломкою. Додати до буряка через 30 хвилин.
  4. Картоплю потрібно відварити в мундирі та нарізати кубиками.
  5. Огірки теж нарізати кубиками.
  6. Зелену цибулю, кріп, петрушку промити й подрібнити.
  7. Відваріть яйця та наріжте кубиками.
  8. Додайте все в буряковий відвар і перемішайте.
  9. Залишіть на годину, щоб настоявся.
  10. Тим часом змішайте хрін, подрібнений часник і цукор.
  11. Далі потрібно заправити борщ і посолити.
  12. Подавати холодник слід із сметаною.

Холодник із томатною пастою

Інгредієнти

  • буряк – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • помідори – 1 шт.;
  • картопля – 6 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • томатна пасти – 2 ч. л.;
  • яловичина – 450 г;
  • кріп, петрушка – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Яловичину заливаємо водою і готуємо бульйон.
  2. Цибулю потрібно очистити та нарізати маленькими кубиками.
  3. Розігрійте сковорідку з олією і додайте подрібнену цибулю.
  4. Моркву і буряк потрібно натерти на крупній тертці й помістити до цибулі на сковорідку.
  5. Помідор помити, нарізати кубиками і перемістити у сковорідку.
  6. Після цього додаємо томатну пасту.
  7. Тушкуємо овочі 30 хвилин.
  8. Картоплю потрібно очистити, порізати на кубики і додати до бульйону. Варіть до готовності.
  9. Посипте овочі кропом і перемішайте. Додайте в бульйон. Важливо одразу вимкнути вогонь і дати холоднику час настоятися.

Холодник на кефірі

Інгредієнти

  • буряк –  2 шт.;
  • свіжі огірки – 1 шт.;
  • кефір – 600 мл;
  • яйця – 2-3 шт.;
  • зелена цибуля – 3 шт.;
  • петрушка – 2 гілочки;
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Огірок потрібно порізати на дрібні кубики.
  2. Яйця відварити і також порізати кубиками.
  3. Відварюємо буряк. Тоді його потрібно натерти на крупній тертці.
  4. Цибулю і петрушку необхідно подрібнити.
  5. Всі інгредієнти змішуємо в окремій ємкості та додаємо сіль.
  6. Заливаємо овочеву суміш холодним кефіром.
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