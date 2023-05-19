Класичний холодник традиційно готують на буряковому відварі або хлібному квасі. Саме ці компоненти відрізняють страву від українського червоного борщу.

Зазвичай холодник подається холодним. Проте є рецепти, де страву потрібно вживати в гарячому варіанті.

Факти ICTV розповідають, як приготувати холодник за класичним рецептом.

Холодник – класичний рецепт

Інгредієнти

буряк із бадиллям – 2 шт.;

картопля – 6 шт.;

олія – 1-2 ст. л.;

морква – 1 шт.;

свіжі огірки – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

зелена цибуля – 1 пучок;

помідори – 1-2 шт.;

петрушка, кріп – 2 гілочки;

часник – 2 зубчика;

хрін – 0,5 ч. л.;

оцет – 1,5 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

цукор – 1 ст.л. ;

сметеана – для подавання.

Спосіб приготування

Очистити буряк і нарізати кубиками. Після цього буряк потрібно покласти в каструлю, залити водою і додати оцет. Бадилля промити й нарізати соломкою. Додати до буряка через 30 хвилин. Картоплю потрібно відварити в мундирі та нарізати кубиками. Огірки теж нарізати кубиками. Зелену цибулю, кріп, петрушку промити й подрібнити. Відваріть яйця та наріжте кубиками. Додайте все в буряковий відвар і перемішайте. Залишіть на годину, щоб настоявся. Тим часом змішайте хрін, подрібнений часник і цукор. Далі потрібно заправити борщ і посолити. Подавати холодник слід із сметаною.

Холодник із томатною пастою

Інгредієнти

буряк – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

помідори – 1 шт.;

картопля – 6 шт.;

цибуля – 1 шт.;

олія – 2 ст. л.;

томатна пасти – 2 ч. л.;

яловичина – 450 г;

кріп, петрушка – за смаком.

Спосіб приготування

Яловичину заливаємо водою і готуємо бульйон. Цибулю потрібно очистити та нарізати маленькими кубиками. Розігрійте сковорідку з олією і додайте подрібнену цибулю. Моркву і буряк потрібно натерти на крупній тертці й помістити до цибулі на сковорідку. Помідор – помити, нарізати кубиками і перемістити у сковорідку. Після цього додаємо томатну пасту. Тушкуємо овочі 30 хвилин. Картоплю потрібно очистити, порізати на кубики і додати до бульйону. Варіть до готовності. Посипте овочі кропом і перемішайте. Додайте в бульйон. Важливо одразу вимкнути вогонь і дати холоднику час настоятися.

Холодник на кефірі

Інгредієнти

буряк – 2 шт.;

свіжі огірки – 1 шт.;

кефір – 600 мл;

яйця – 2-3 шт.;

зелена цибуля – 3 шт.;

петрушка – 2 гілочки;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування