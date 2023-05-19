Класичний холодник традиційно готують на буряковому відварі або хлібному квасі. Саме ці компоненти відрізняють страву від українського червоного борщу.
Зазвичай холодник подається холодним. Проте є рецепти, де страву потрібно вживати в гарячому варіанті.
Факти ICTV розповідають, як приготувати холодник за класичним рецептом.
Холодник – класичний рецепт
Інгредієнти
- буряк із бадиллям – 2 шт.;
- картопля – 6 шт.;
- олія – 1-2 ст. л.;
- морква – 1 шт.;
- свіжі огірки – 2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- зелена цибуля – 1 пучок;
- помідори – 1-2 шт.;
- петрушка, кріп – 2 гілочки;
- часник – 2 зубчика;
- хрін – 0,5 ч. л.;
- оцет – 1,5 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- цукор – 1 ст.л. ;
- сметеана – для подавання.
Спосіб приготування
- Очистити буряк і нарізати кубиками.
- Після цього буряк потрібно покласти в каструлю, залити водою і додати оцет.
- Бадилля промити й нарізати соломкою. Додати до буряка через 30 хвилин.
- Картоплю потрібно відварити в мундирі та нарізати кубиками.
- Огірки теж нарізати кубиками.
- Зелену цибулю, кріп, петрушку промити й подрібнити.
- Відваріть яйця та наріжте кубиками.
- Додайте все в буряковий відвар і перемішайте.
- Залишіть на годину, щоб настоявся.
- Тим часом змішайте хрін, подрібнений часник і цукор.
- Далі потрібно заправити борщ і посолити.
- Подавати холодник слід із сметаною.
Холодник із томатною пастою
Інгредієнти
- буряк – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- помідори – 1 шт.;
- картопля – 6 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- томатна пасти – 2 ч. л.;
- яловичина – 450 г;
- кріп, петрушка – за смаком.
Спосіб приготування
- Яловичину заливаємо водою і готуємо бульйон.
- Цибулю потрібно очистити та нарізати маленькими кубиками.
- Розігрійте сковорідку з олією і додайте подрібнену цибулю.
- Моркву і буряк потрібно натерти на крупній тертці й помістити до цибулі на сковорідку.
- Помідор – помити, нарізати кубиками і перемістити у сковорідку.
- Після цього додаємо томатну пасту.
- Тушкуємо овочі 30 хвилин.
- Картоплю потрібно очистити, порізати на кубики і додати до бульйону. Варіть до готовності.
- Посипте овочі кропом і перемішайте. Додайте в бульйон. Важливо одразу вимкнути вогонь і дати холоднику час настоятися.
Холодник на кефірі
Інгредієнти
- буряк – 2 шт.;
- свіжі огірки – 1 шт.;
- кефір – 600 мл;
- яйця – 2-3 шт.;
- зелена цибуля – 3 шт.;
- петрушка – 2 гілочки;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування
- Огірок потрібно порізати на дрібні кубики.
- Яйця відварити і також порізати кубиками.
- Відварюємо буряк. Тоді його потрібно натерти на крупній тертці.
- Цибулю і петрушку необхідно подрібнити.
- Всі інгредієнти змішуємо в окремій ємкості та додаємо сіль.
- Заливаємо овочеву суміш холодним кефіром.
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