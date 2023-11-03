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Еда

Как приготовить маринованные маслята: пошаговый рецепт

3 ноября 2023, 09:57
Юлия Гайдук редакторка ленты
мариновані маслюки
Источник: Pixabay

Осень — сезон грибов и заготовки их на зиму. Самым популярным способом приготовления грибов на зиму является маринование.

Маринованные маслята можно подать и к праздничному столу, и к обычному обеду. А домашние вкуснее всего получаются. Как приготовить маринованные маслята в домашних условиях и что для этого нужно — читайте в нашем материале.

Как приготовить маринованные маслята в домашних условиях

Ингредиенты:

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  • грибы маслята — 5 кг;
  • укроп — 30 г;
  • уксус — 30 мл;
  • сахар — 1 ст.л;
  • душистый перец — 1 ч. л;
  • соль — 1, 5 ст.л;
  • лавровый лист — 3 шт;
  • перец горошком — примерно 5-6 шт;
  • гвоздика — по вкусу.

Приготовление маринованных маслят

  1.  Подготовьте грибы. Очистите шляпки от скользкой маслянистой кожицы. Это легче сделать, если маслята предварительно не мыть. Сухие грибы лучше чистятся.
  2. Положите маслята в емкость, залейте водой и хорошо помойте от песка, хвои и грязи. После этого еще раз промойте их под чистой проточной водой.
  3. Проварите вымытые грибы в кипящей воде 15 минут. Перед тем как бросать их в воду, добавьте соль и несколько капель столового уксуса или лимонного сока. Это необходимо для того, чтобы грибы не почернели. Через 15 минут слейте воду и повторите процедуру.
  4. Пока грибы варятся, подготовьте банки. Если маринуете грибы на зиму, хорошо простерилизуйте банки и крышки. Если планируете употреблять блюдо сразу, хорошо обработайте их кипятком.
  5. Отдельно приготовьте маринад (на 5 кг грибов достаточно 1 л маринада). Чистую воду доведите до кипения, добавьте соль, веточки укропа, душистый перец и черный перец горошком, 2 лавровых листа, гвоздику. Прокипятите маринад 5 минут.
  6.  Проваренные маслята положите в банки и залейте горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл грибы.
  7. Когда банки полностью остынут, накройте их крышками и закрутите.

Пусть маринованные маслята в домашних условиях приносят удовольствие. Приятного аппетита!

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