Осень — сезон грибов и заготовки их на зиму. Самым популярным способом приготовления грибов на зиму является маринование.
Маринованные маслята можно подать и к праздничному столу, и к обычному обеду. А домашние вкуснее всего получаются. Как приготовить маринованные маслята в домашних условиях и что для этого нужно — читайте в нашем материале.
Как приготовить маринованные маслята в домашних условиях
Ингредиенты:
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- грибы маслята — 5 кг;
- укроп — 30 г;
- уксус — 30 мл;
- сахар — 1 ст.л;
- душистый перец — 1 ч. л;
- соль — 1, 5 ст.л;
- лавровый лист — 3 шт;
- перец горошком — примерно 5-6 шт;
- гвоздика — по вкусу.
Приготовление маринованных маслят
- Подготовьте грибы. Очистите шляпки от скользкой маслянистой кожицы. Это легче сделать, если маслята предварительно не мыть. Сухие грибы лучше чистятся.
- Положите маслята в емкость, залейте водой и хорошо помойте от песка, хвои и грязи. После этого еще раз промойте их под чистой проточной водой.
- Проварите вымытые грибы в кипящей воде 15 минут. Перед тем как бросать их в воду, добавьте соль и несколько капель столового уксуса или лимонного сока. Это необходимо для того, чтобы грибы не почернели. Через 15 минут слейте воду и повторите процедуру.
- Пока грибы варятся, подготовьте банки. Если маринуете грибы на зиму, хорошо простерилизуйте банки и крышки. Если планируете употреблять блюдо сразу, хорошо обработайте их кипятком.
- Отдельно приготовьте маринад (на 5 кг грибов достаточно 1 л маринада). Чистую воду доведите до кипения, добавьте соль, веточки укропа, душистый перец и черный перец горошком, 2 лавровых листа, гвоздику. Прокипятите маринад 5 минут.
- Проваренные маслята положите в банки и залейте горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл грибы.
- Когда банки полностью остынут, накройте их крышками и закрутите.
Пусть маринованные маслята в домашних условиях приносят удовольствие. Приятного аппетита!
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