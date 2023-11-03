Осень — сезон грибов и заготовки их на зиму. Самым популярным способом приготовления грибов на зиму является маринование.

Маринованные маслята можно подать и к праздничному столу, и к обычному обеду. А домашние вкуснее всего получаются. Как приготовить маринованные маслята в домашних условиях и что для этого нужно — читайте в нашем материале.

Как приготовить маринованные маслята в домашних условиях

Ингредиенты:

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грибы маслята — 5 кг;

укроп — 30 г;

уксус — 30 мл;

сахар — 1 ст.л;

душистый перец — 1 ч. л;

соль — 1, 5 ст.л;

лавровый лист — 3 шт;

перец горошком — примерно 5-6 шт;

гвоздика — по вкусу.

Приготовление маринованных маслят

Подготовьте грибы. Очистите шляпки от скользкой маслянистой кожицы. Это легче сделать, если маслята предварительно не мыть. Сухие грибы лучше чистятся. Положите маслята в емкость, залейте водой и хорошо помойте от песка, хвои и грязи. После этого еще раз промойте их под чистой проточной водой. Проварите вымытые грибы в кипящей воде 15 минут. Перед тем как бросать их в воду, добавьте соль и несколько капель столового уксуса или лимонного сока. Это необходимо для того, чтобы грибы не почернели. Через 15 минут слейте воду и повторите процедуру. Пока грибы варятся, подготовьте банки. Если маринуете грибы на зиму, хорошо простерилизуйте банки и крышки. Если планируете употреблять блюдо сразу, хорошо обработайте их кипятком. Отдельно приготовьте маринад (на 5 кг грибов достаточно 1 л маринада). Чистую воду доведите до кипения, добавьте соль, веточки укропа, душистый перец и черный перец горошком, 2 лавровых листа, гвоздику. Прокипятите маринад 5 минут. Проваренные маслята положите в банки и залейте горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл грибы. Когда банки полностью остынут, накройте их крышками и закрутите.

Пусть маринованные маслята в домашних условиях приносят удовольствие. Приятного аппетита!