Кокосовое масло — незаменимая вещь в уходе за волосами. Она смягчает, питает и насыщает волосы, придает им блеск и помогает в борьбе с секущимися кончиками.
Как приготовить маску для волос с кокосовым маслом дома — читайте в материале Фактов ICTV.
Рецепт маски с кокосовым маслом для сухих и поврежденных волос
Ингредиенты:
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- кокосовое масло — две ст. л.;
- мед — одна ч. л.
Смешайте кокосовое масло с медом и поставьте их на водяную баню на 5-10 минут.
Теплую маску нанесите на волосы. Для улучшения эффекта наденьте шапочку для душа и закутайте волосы полотенцем.
Держать кокосово-медовую маску нужно в течение 30 мин. По истечению времени смойте маску, используя шампунь.
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