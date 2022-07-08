Кокосовое масло — незаменимая вещь в уходе за волосами. Она смягчает, питает и насыщает волосы, придает им блеск и помогает в борьбе с секущимися кончиками.

Как приготовить маску для волос с кокосовым маслом дома — читайте в материале Фактов ICTV.

Рецепт маски с кокосовым маслом для сухих и поврежденных волос

Ингредиенты:

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кокосовое масло — две ст. л.;

— две ст. л.; мед — одна ч. л.

Смешайте кокосовое масло с медом и поставьте их на водяную баню на 5-10 минут.

Теплую маску нанесите на волосы. Для улучшения эффекта наденьте шапочку для душа и закутайте волосы полотенцем.

Держать кокосово-медовую маску нужно в течение 30 мин. По истечению времени смойте маску, используя шампунь.