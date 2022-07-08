Кокосова олія – незамінна річ у догляді за волоссям. Вона пом’якшує, живить та насичує волосся, додає йому блиск та допомагає у боротьбі з посіченими кінчиками.

Як приготувати маску для волосся з кокосовою олією вдома – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Рецепт маски з кокосовою олією для сухого та пошкодженого волосся

Інгредієнти:

Зараз дивляться

2 ст. л. кокосова олія – дві ст. л.;

мед – одна ч. л.

Змішайте кокосову олію з медом та поставте їх на водяну баню на 5-10 хвилин.

Теплу маску нанесіть на волосся. Для покращення ефекту вдягніть шапочку для душу та закутайте волосся рушником.

Тримати кокосово-медову маску потрібно протягом 30 хв. По закінченню часу змийте маску, використовуючи шампунь.