Кокосова олія – незамінна річ у догляді за волоссям. Вона пом’якшує, живить та насичує волосся, додає йому блиск та допомагає у боротьбі з посіченими кінчиками.
Як приготувати маску для волосся з кокосовою олією вдома – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Рецепт маски з кокосовою олією для сухого та пошкодженого волосся
Інгредієнти:
Зараз дивляться
- 2 ст. л. кокосова олія – дві ст. л.;
- мед – одна ч. л.
Змішайте кокосову олію з медом та поставте їх на водяну баню на 5-10 хвилин.
Теплу маску нанесіть на волосся. Для покращення ефекту вдягніть шапочку для душу та закутайте волосся рушником.
Тримати кокосово-медову маску потрібно протягом 30 хв. По закінченню часу змийте маску, використовуючи шампунь.
Читайте також:Як приготувати маску для волосся з алое – рецепт