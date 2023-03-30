С давних времен главным блюдом на Пасху является освященный хлеб, который называют паской. Его всегда выпекали с хорошим настроением (и с изюмом).

Сегодня рецепты паски гораздо интереснее, чем раньше. Кроме классической готовят творожную, со сгущенным молоком и даже шоколадную паску!

Факты ICTV рассказывают, как приготовить шоколадную паску.

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Рецепт шоколадной паски

Ингредиенты

мука — 300 г

молоко — 150 мл

свежие дрожжи — 25 г

сахар — 100 г

желтки — 5 шт

топленое масло — 80 г

шоколадные капли/шоколад — 120 г

ванильный сахар – 2 пакетика

Глазурь

черный шоколад — 100 г

масло — 50 г

Способ приготовления