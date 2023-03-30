С давних времен главным блюдом на Пасху является освященный хлеб, который называют паской. Его всегда выпекали с хорошим настроением (и с изюмом).
Сегодня рецепты паски гораздо интереснее, чем раньше. Кроме классической готовят творожную, со сгущенным молоком и даже шоколадную паску!
Факты ICTV рассказывают, как приготовить шоколадную паску.
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Рецепт шоколадной паски
Ингредиенты
- мука — 300 г
- молоко — 150 мл
- свежие дрожжи — 25 г
- сахар — 100 г
- желтки — 5 шт
- топленое масло — 80 г
- шоколадные капли/шоколад — 120 г
- ванильный сахар – 2 пакетика
Глазурь
- черный шоколад — 100 г
- масло — 50 г
Способ приготовления
- Смешайте молоко, сахар, дрожжи и 1/3 муки. Оставьте на 30 минут бродить.
- После этого добавьте остальную муку, желтки, масло и ваниль.
- Замесите однородное липкое тесто.
- Накройте влажным полотенцем.
- Как только тесто вырастет, добавьте шоколад и еще раз перемешайте.
- Выкладывайте тесто в формочки (на 1/3) и оставьте в теплом месте на 2 часа.
- Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.
- После выпекания оставьте паску для остывания.
- На маленьком огне растопите шоколад и масло.
- Охлажденную паску смажьте шоколадной глазурью.
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