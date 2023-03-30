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Еда

Как приготовить шоколадную паску – пошаговая инструкция

30 марта 2023, 18:00
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
шоколадна паска
Источник: Unsplash

С давних времен главным блюдом на Пасху является освященный хлеб, который называют паской. Его всегда выпекали с хорошим настроением (и с изюмом).

Сегодня рецепты паски гораздо интереснее, чем раньше. Кроме классической готовят творожную, со сгущенным молоком и даже шоколадную паску!

Факты ICTV рассказывают, как приготовить шоколадную паску.

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Рецепт шоколадной паски

Ингредиенты

  • мука — 300 г
  • молоко — 150 мл
  • свежие дрожжи — 25 г
  • сахар — 100 г
  • желтки — 5 шт
  • топленое масло — 80 г
  • шоколадные капли/шоколад — 120 г
  • ванильный сахар – 2 пакетика

Глазурь

  • черный шоколад — 100 г
  • масло — 50 г

Способ приготовления

  1. Смешайте молоко, сахар, дрожжи и 1/3 муки. Оставьте на 30 минут бродить.
  2. После этого добавьте остальную муку, желтки, масло и ваниль.
  3. Замесите однородное липкое тесто.
  4. Накройте влажным полотенцем.
  5. Как только тесто вырастет, добавьте шоколад и еще раз перемешайте.
  6. Выкладывайте тесто в формочки (на 1/3) и оставьте в теплом месте на 2 часа.
  7. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.
  8. После выпекания оставьте паску для остывания.
  9. На маленьком огне растопите шоколад и масло.
  10. Охлажденную паску смажьте шоколадной глазурью.
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