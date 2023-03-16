Господині вже почали готуватися до Великодня 2023. В Україні цьогоріч свято відзначатимуть 16 квітня. Якщо вам набридла звичайна паска, можна приготувати сирну. Вона виходить дуже смачною та апетитною. Як приготувати сирну паску в духовці – читайте в матеріалі.
Сирна паска в духовці: швидкий рецепт
Інгредієнти:
- 500 г свіжого сиру;
- 4 штуки яєць;
- 150 г цукру;
- 100 г вершкового масла;
- 1 ст. ложка манки;
- ванільний цукор – за смаком;
- цедра лимона – за смаком;
- родзинки – 100 г.
Спосіб приготування:
- Перетираємо через сито 500 г сиру (або перебиваємо у блендері).
- Додаємо столову ложку манки, 100 г м’якого вершкового масла, добре перемішуємо до однорідної маси.
- Кладемо в масу 100 г родзинок і ще раз вимішуємо.
- Відділяємо жовтки від білків. Жовтки необхідно збити з цукром, поки маса не стане пишною і білою.
- Жовтки додаємо до сиру та добре вимішуємо.
- Окремо збиваємо білки 4 яєць у густу піну та додаємо до сиру. Ще раз добре перемішуємо.
- Форми для випікання змащуємо шматочком вершкового масла та обсипаємо манкою, щоб сирна паска не прилипла до форми. Замість манки можна взяти панірувальні сухарі.
- Ставимо форми в духовку, розігріту до 150-170°С. Випікати 1-1,5 години (залежно від духовки та розміру пасок).
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