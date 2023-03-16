Господині вже почали готуватися до Великодня 2023. В Україні цьогоріч свято відзначатимуть 16 квітня. Якщо вам набридла звичайна паска, можна приготувати сирну. Вона виходить дуже смачною та апетитною. Як приготувати сирну паску в духовці – читайте в матеріалі.

Сирна паска в духовці: швидкий рецепт

Інгредієнти:

500 г свіжого сиру;

4 штуки яєць;

150 г цукру;

100 г вершкового масла;

1 ст. ложка манки;

ванільний цукор – за смаком;

цедра лимона – за смаком;

родзинки – 100 г.

Спосіб приготування:

Перетираємо через сито 500 г сиру (або перебиваємо у блендері). Додаємо столову ложку манки, 100 г м’якого вершкового масла, добре перемішуємо до однорідної маси. Кладемо в масу 100 г родзинок і ще раз вимішуємо. Відділяємо жовтки від білків. Жовтки необхідно збити з цукром, поки маса не стане пишною і білою. Жовтки додаємо до сиру та добре вимішуємо. Окремо збиваємо білки 4 яєць у густу піну та додаємо до сиру. Ще раз добре перемішуємо. Форми для випікання змащуємо шматочком вершкового масла та обсипаємо манкою, щоб сирна паска не прилипла до форми. Замість манки можна взяти панірувальні сухарі. Ставимо форми в духовку, розігріту до 150-170°С. Випікати 1-1,5 години (залежно від духовки та розміру пасок).

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