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Как приготовить вкусную паску дома – рецепт от Андрея Ковальского

21 марта 2023, 16:58
Анна Голишевская Редактор сайта
Паска
Источник: Unsplash

Паска — самое важное блюдо на пасхальном столе. Многие люди не занимаются выпечкой дома, потому что это довольно сложный и долгий процесс.

Тем не менее ведущий Андрей Ковальский уверяет, что выпекание паски не является таким уж энергозатратным делом. Он поделился своими собственными секретами паски — в материале Фактов.

Вкусная паска: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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  • 1 кг муки;
  • 60 г живых дрожжей;
  • 2 стакана молока;
  • 200 г сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 8 желтков;
  • 4 белка;
  • 300 г масла;
  • 150-200 г изюма;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 3 ст. л. коньяка;
  • цедра лимона.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно приготовить опару — из половины просеянной муки, двух стаканов молока и дрожжей. Эту массу накрываете и отправляете в теплое место часа на три.
  2. Когда опара подойдет, добавляете к ней растертые с сахаром желтки (и ванилин, по желанию), соль и цедру лимона. Хорошо перемешиваете и добавляете остальную муку и взбитые в пену белки.
  3. Вымешиваете тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Далее добавляете растопленное масло, промытый изюм и коньяк. Накрываете — и в теплое место!
  4. Примерно через час-полтора тесто подойдет — увеличится в два раза в объеме. Затем его нужно вымесить, разделить на порции (для средней паски — грамм 300 теста, для детской (маленькой) — 100 г).
  5. Ждем, когда пасочка красиво вылезет из формочки, смазываем взбитым яйцом — и в духовку при 180-200 градусов на 30-50 минут (все зависит от размера).
  6. Если потом будете украшать глазурью, то смазывать паски яйцом не обязательно. Но сразу после выпекания лучше посыпать их сахарной пудрой.

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