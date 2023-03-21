Паска — самое важное блюдо на пасхальном столе. Многие люди не занимаются выпечкой дома, потому что это довольно сложный и долгий процесс.

Тем не менее ведущий Андрей Ковальский уверяет, что выпекание паски не является таким уж энергозатратным делом. Он поделился своими собственными секретами паски — в материале Фактов.

Вкусная паска: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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1 кг муки;

60 г живых дрожжей;

2 стакана молока;

200 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

8 желтков;

4 белка;

300 г масла;

150-200 г изюма;

1/2 ч. л. соли;

3 ст. л. коньяка;

цедра лимона.

Способ приготовления: