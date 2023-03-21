Паска — самое важное блюдо на пасхальном столе. Многие люди не занимаются выпечкой дома, потому что это довольно сложный и долгий процесс.
Тем не менее ведущий Андрей Ковальский уверяет, что выпекание паски не является таким уж энергозатратным делом. Он поделился своими собственными секретами паски — в материале Фактов.
Вкусная паска: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
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- 1 кг муки;
- 60 г живых дрожжей;
- 2 стакана молока;
- 200 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 8 желтков;
- 4 белка;
- 300 г масла;
- 150-200 г изюма;
- 1/2 ч. л. соли;
- 3 ст. л. коньяка;
- цедра лимона.
Способ приготовления:
- Сначала нужно приготовить опару — из половины просеянной муки, двух стаканов молока и дрожжей. Эту массу накрываете и отправляете в теплое место часа на три.
- Когда опара подойдет, добавляете к ней растертые с сахаром желтки (и ванилин, по желанию), соль и цедру лимона. Хорошо перемешиваете и добавляете остальную муку и взбитые в пену белки.
- Вымешиваете тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Далее добавляете растопленное масло, промытый изюм и коньяк. Накрываете — и в теплое место!
- Примерно через час-полтора тесто подойдет — увеличится в два раза в объеме. Затем его нужно вымесить, разделить на порции (для средней паски — грамм 300 теста, для детской (маленькой) — 100 г).
- Ждем, когда пасочка красиво вылезет из формочки, смазываем взбитым яйцом — и в духовку при 180-200 градусов на 30-50 минут (все зависит от размера).
- Если потом будете украшать глазурью, то смазывать паски яйцом не обязательно. Но сразу после выпекания лучше посыпать их сахарной пудрой.
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