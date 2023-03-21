Паска – найважливіша страва на великодньому столі. Багато людей не займаються випіканням пасок у домашніх умовах, адже це – досить важкий і довгий процес.

Однак ведучий Андрій Ковальський запевняє, що приготування паски – не така вже й енергозатратна справа. Він поділився власними секретами паски – у матеріалі Фактів.

Смачна паска: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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1 кг борошна;

60 г живих дріжджів;

2 склянки молока;

200 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

8 жовтків;

4 білка;

300 г масла;

150-200 г родзинок;

1/2 ч. л. солі;

3 ст. л. коньяку;

цедра лимону.

Спосіб приготування: