Паска – найважливіша страва на великодньому столі. Багато людей не займаються випіканням пасок у домашніх умовах, адже це – досить важкий і довгий процес.
Однак ведучий Андрій Ковальський запевняє, що приготування паски – не така вже й енергозатратна справа. Він поділився власними секретами паски – у матеріалі Фактів.
Смачна паска: покроковий рецепт
Інгредієнти:
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- 1 кг борошна;
- 60 г живих дріжджів;
- 2 склянки молока;
- 200 г цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 8 жовтків;
- 4 білка;
- 300 г масла;
- 150-200 г родзинок;
- 1/2 ч. л. солі;
- 3 ст. л. коньяку;
- цедра лимону.
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно приготувати опару – з половини просіяного борошна, двох склянок молока і дріжджів. Цю масу накриваєте і відправляєте в тепле місце години на три.
- Коли опара підійде, додаєте до неї розтерті з цукром жовтки (і ванілін, за бажанням), сіль і цедру лимона. Добре перемішуєте і додаєте решту борошна та збиті в піну білки.
- Вимішуєте тісто, доки воно не перестане прилипати до рук. Далі додаєте розтоплене масло, промиті родзинки і коньяк. Накриваєте – і в тепле місце!
- Приблизно через годину-півтори тісто підійде – збільшиться удвічі в об’ємі. Потім його потрібно вимісити, поділити на порції (для середньої паски – грам 300 тіста, для дитячої (маленької) – 100 г).
- Чекаємо, доки пасочка красиво вилізе з формочки, змащуємо збитим яйцем – і в духовку за температури 180-200 градусів на 30-50 хв (все залежить від розміру).
- Якщо потім будете прикрашати глазур’ю, то змащувати паски яйцем не обов’язково. Але одразу після випікання потрібно посипати їх цукровою пудрою.
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