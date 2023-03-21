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Їжа

Як приготувати смачну паску вдома – рецепт від Андрія Ковальського

21 Березня 2023, 16:58
Анна Голішевська Редакторка сайту
Паска
Джерело: Unsplash

Паска – найважливіша страва на великодньому столі. Багато людей не займаються випіканням пасок у домашніх умовах, адже це – досить важкий і довгий процес.

Однак ведучий Андрій Ковальський запевняє, що приготування паски – не така вже й енергозатратна справа. Він поділився власними секретами паски – у матеріалі Фактів.

Смачна паска: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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  • 1 кг борошна;
  • 60 г живих дріжджів;
  • 2 склянки молока;
  • 200 г цукру;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 8 жовтків;
  • 4 білка;
  • 300 г масла;
  • 150-200 г родзинок;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 3 ст. л. коньяку;
  • цедра лимону.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку потрібно приготувати опару – з половини просіяного борошна, двох склянок молока і дріжджів. Цю масу накриваєте і відправляєте в тепле місце години на три.
  2. Коли опара підійде, додаєте до неї розтерті з цукром жовтки (і ванілін, за бажанням), сіль і цедру лимона. Добре перемішуєте і додаєте решту борошна та збиті в піну білки.
  3. Вимішуєте тісто, доки воно не перестане прилипати до рук. Далі додаєте розтоплене масло, промиті родзинки і коньяк. Накриваєте – і в тепле місце!
  4. Приблизно через годину-півтори тісто підійде – збільшиться удвічі в об’ємі. Потім його потрібно вимісити, поділити на порції (для середньої паски – грам 300 тіста, для дитячої (маленької) – 100 г).
  5. Чекаємо, доки пасочка красиво вилізе з формочки, змащуємо збитим яйцем – і в духовку за температури 180-200 градусів на 30-50 хв (все залежить від розміру).
  6. Якщо потім будете прикрашати глазур’ю, то змащувати паски яйцем не обов’язково. Але одразу після випікання потрібно посипати їх цукровою пудрою.

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