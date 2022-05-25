Как приготовить настоящий австрийский шницель

Шницель – это кусок мяса в хрустящей панировке. Его считают гастрономической визитной карточкой Австрии. Шницель легко приготовить на дому, рассказывает шеф Евгений Клопотенко.

Ингердиенты

400 г свинины (биточная часть)

3 яйца

6 ст. л манки

8 ст. л панировочных сухарей

200 мл подсолнечного масла (для жарки)

Лимон для подачи (по желанию)

Свиной биток разрежьте на куски толщиной полтора-два сантиметра. Затем положите кусок на кухонную доску и аккуратно разрежьте его вдоль на две части, но не до конца. Разверните мясо.

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Накройте мясо пищевой пленкой и отбейте деревянным молотком. Отбивайте тщательно, но не переусердствуйте, чтобы не разорвать волокна. Затем отбивные посолите и поперчите.

Яйца разбейте в неглубокой миске вилкой. Запанируйте мясо сначала в манке, затем переложите кусок во взбитые яйца. Потом обваляйте 8 сухарях.

В глубокую сковороду, налейте подсолнечное масло и отправьте в нее жариться шницель до румяной корочки на среднем огне. Крышкой сковороду не накрывайте, иначе не получите хрустящую корочку.

Подавайте сразу же с лимоном.

Источник: Евгений Клопотенко