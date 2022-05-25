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Еда

Как приготовить настоящий австрийский шницель

25 мая 2022, 16:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шницель
Источник: Depositphotos

Шницель – это кусок мяса в хрустящей панировке. Его считают гастрономической визитной карточкой Австрии. Шницель легко приготовить на дому, рассказывает шеф Евгений Клопотенко.

Ингердиенты

  • 400 г свинины (биточная часть)
  • 3 яйца
  • 6 ст. л манки
  • 8 ст. л панировочных сухарей
  • 200 мл подсолнечного масла (для жарки)
  • Лимон для подачи (по желанию)

Свиной биток разрежьте на куски толщиной полтора-два сантиметра. Затем положите кусок на кухонную доску и аккуратно разрежьте его вдоль на две части, но не до конца. Разверните мясо.

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Накройте мясо пищевой пленкой и отбейте деревянным молотком. Отбивайте тщательно, но не переусердствуйте, чтобы не разорвать волокна. Затем отбивные посолите и поперчите.

Яйца разбейте в неглубокой миске вилкой. Запанируйте мясо сначала в манке, затем переложите кусок во взбитые яйца. Потом обваляйте  8 сухарях.

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В глубокую сковороду, налейте подсолнечное масло и отправьте в нее жариться шницель до румяной корочки на среднем огне. Крышкой сковороду не накрывайте, иначе не получите хрустящую корочку.

Подавайте сразу же с лимоном.

Источник: Евгений Клопотенко

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