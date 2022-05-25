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Їжа

Як приготувати справжній австрійський шніцель

25 Травня 2022, 16:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шницель
Джерело: Depositphotos

Шніцель – це шматок м’яса в хрумкій паніровці. Його вважають гастрономічною візитною карткою Австрії.  Шніцель легко приготувати вдома, розказує шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 400 г свинини (биткова частина)
  • 3 яйця
  • 6 ст. ложок манки
  • 8 ст. л панірувальних сухарів
  • 200 мл соняшникової олії (для смаження)
  • лимон для подачі (за бажанням)

Свинячий биток розріжте на шматки товщиною півтора-два сантиметри. Потім покладіть шматок на кухонну дошку і обережно розріжте його вздовж на дві частини, але не до кінця. Розгорніть м’ясо.

Зараз дивляться

Накрийте м’ясо харчовою плівкою та відбийте дерев’яним молотком. Відбивайте ретельно, але не перестарайтеся, щоб не розірвати волокна. Потім відбивні посоліть і поперчіть.

Яйця збийте у неглибокій мисці вилкою. Запаніруйте м’ясо спочатку в манці, потім перекладіть шматок у збиті яйця. Потім обваляйте у сухарях.

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У глибоку сковороду, налийте олію і відправте в неї смажитися шницель до рум’яної скоринки на середньому вогні. Кришкою сковороду не накривайте, інакше не отримайте хрустку скоринку.

Подавайте відразу ж із лимоном.

Джерело: Євген Клопотенко

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