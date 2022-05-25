Шніцель – це шматок м’яса в хрумкій паніровці. Його вважають гастрономічною візитною карткою Австрії. Шніцель легко приготувати вдома, розказує шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

400 г свинини (биткова частина)

3 яйця

6 ст. ложок манки

8 ст. л панірувальних сухарів

200 мл соняшникової олії (для смаження)

лимон для подачі (за бажанням)

Свинячий биток розріжте на шматки товщиною півтора-два сантиметри. Потім покладіть шматок на кухонну дошку і обережно розріжте його вздовж на дві частини, але не до кінця. Розгорніть м’ясо.

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Накрийте м’ясо харчовою плівкою та відбийте дерев’яним молотком. Відбивайте ретельно, але не перестарайтеся, щоб не розірвати волокна. Потім відбивні посоліть і поперчіть.

Яйця збийте у неглибокій мисці вилкою. Запаніруйте м’ясо спочатку в манці, потім перекладіть шматок у збиті яйця. Потім обваляйте у сухарях.

У глибоку сковороду, налийте олію і відправте в неї смажитися шницель до рум’яної скоринки на середньому вогні. Кришкою сковороду не накривайте, інакше не отримайте хрустку скоринку.

Подавайте відразу ж із лимоном.

Джерело: Євген Клопотенко