22 апреля 2022, 21:41 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Кекс без дрожжей будет отличным дополнением к пасхальному столу. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда. Ингредиенты: 300 г кисломолочного творога;

600 г муки;

160 мл молока;

120 мл растительного масла;

цедра 1 лимона;

2 яйца;

150 г сахара;

5 г сахара ванильного;

3 капли ромовой эссенции;

20 г разрыхлителя для теста;

сливочное масло или маргарин (для смазывания форм). Читайте также: Шоколадная паска с цукатами: необычный рецепт выпечки от Евгения Клопотенко Приготовление Взять творог и перетереть через мелкое сито. Смешать в большой миске перетертый творог, 160 мл молока, 120 мл растительного масла, 2 яйца, 150 г сахара, 5 г ванильного сахара, лимонную цедру из одного лимона и 3 капли ромовой эссенции. Хорошо перемешать. Муку просеять через сито и смешать с 20 г разрыхлителя в отдельной емкости. Добавить муку в сырную смесь и вымесить тесто. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить тесто на дно форм для выпечки, смазанных сливочным маслом или маргарином. Выпекайте в духовке в течение 60 минут. Через 30 минут с момента начала выпечки можно накрыть формы фольгой. Достать выпечку. По желанию можно украсить кекс глазурью. Источник: Клопотенко

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