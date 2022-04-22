Кекс без дрожжей будет отличным дополнением к пасхальному столу.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда.
Ингредиенты:
- 300 г кисломолочного творога;
- 600 г муки;
- 160 мл молока;
- 120 мл растительного масла;
- цедра 1 лимона;
- 2 яйца;
- 150 г сахара;
- 5 г сахара ванильного;
- 3 капли ромовой эссенции;
- 20 г разрыхлителя для теста;
- сливочное масло или маргарин (для смазывания форм).
Приготовление
- Взять творог и перетереть через мелкое сито.
- Смешать в большой миске перетертый творог, 160 мл молока, 120 мл растительного масла, 2 яйца, 150 г сахара, 5 г ванильного сахара, лимонную цедру из одного лимона и 3 капли ромовой эссенции. Хорошо перемешать.
- Муку просеять через сито и смешать с 20 г разрыхлителя в отдельной емкости. Добавить муку в сырную смесь и вымесить тесто.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить тесто на дно форм для выпечки, смазанных сливочным маслом или маргарином. Выпекайте в духовке в течение 60 минут. Через 30 минут с момента начала выпечки можно накрыть формы фольгой.
- Достать выпечку. По желанию можно украсить кекс глазурью.
Источник: Клопотенко