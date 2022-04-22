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Еда

Как приготовить пасхальный кекс с творогом

22 апреля 2022, 21:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паска
Источник: Pixabay

Кекс без дрожжей будет отличным дополнением к пасхальному столу.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда.

Ингредиенты:

  • 300 г кисломолочного творога;
  • 600 г муки;
  • 160 мл молока;
  • 120 мл растительного масла;
  • цедра 1 лимона;
  • 2 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 5 г сахара ванильного;
  • 3 капли ромовой эссенции;
  • 20 г разрыхлителя для теста;
  • сливочное масло или маргарин (для смазывания форм).
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Приготовление

  1. Взять творог и перетереть через мелкое сито.
  2. Смешать в большой миске перетертый творог, 160 мл молока, 120 мл растительного масла, 2 яйца, 150 г сахара, 5 г ванильного сахара, лимонную цедру из одного лимона и 3 капли ромовой эссенции. Хорошо перемешать.
  3. Муку просеять через сито и смешать с 20 г разрыхлителя в отдельной емкости. Добавить муку в сырную смесь и вымесить тесто.
  4. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить тесто на дно форм для выпечки, смазанных сливочным маслом или маргарином. Выпекайте в духовке в течение 60 минут. Через 30 минут с момента начала выпечки можно накрыть формы фольгой.
  5. Достать выпечку. По желанию можно украсить кекс глазурью.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Пасха, Кулінарні рецепти, Рецепт
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