Кекс без дріжджів буде чудовим доповненням до великоднього столу.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом страви.
Інгредієнти:
- 300 г кисломолочного сиру;
- 600 г борошна;
- 160 мл молока;
- 120 мл рослинної олії;
- цедра 1 лимона;
- 2 яйця;
- 150 г цукру;
- 5 г цукру ванільного;
- 3 краплини ромової есенції;
- 20 г розпушувача для тіста;
- вершкове масло або маргарин (для змащування форм).
Приготування
- Взяти сир та перетерти його через дрібне сито.
- Змішати у великій мисці перетертий сир, 160 мл молока, 120 мл рослинної олії, 2 яйця, 150 г цукру, 5 г цукру ванільного, лимонну цедру з одного лимона та 3 краплини ромової есенції. Добре вимішати.
- Борошно просіяти через сито і змішати з 20 г розпушувача в окремій ємності. Додати борошно до сирної суміші та вимісити тісто.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Викласти тісто на дно форм для випікання, змазаних вершковим маслом або маргарином. Випікайте в духовці протягом 60 хвилин. Через 30 хвилин з моменту початку випікання можна накрити форми фольгою.
- Дістати випічку. За бажанням можна прикрасити кекс глазур’ю.
Джерело: Клопотенко