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Їжа

Як приготувати великодній кекс з сиром

22 Квітня 2022, 21:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
паска
Джерело: Pixabay

Кекс без дріжджів буде чудовим доповненням до великоднього столу.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом страви.

Інгредієнти:

  • 300 г кисломолочного сиру;
  • 600 г борошна;
  • 160 мл молока;
  • 120 мл рослинної олії;
  • цедра 1 лимона;
  • 2 яйця;
  • 150 г цукру;
  • 5 г цукру ванільного;
  • 3 краплини ромової есенції;
  • 20 г розпушувача для тіста;
  • вершкове масло або маргарин (для змащування форм).
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Приготування

  1. Взяти сир та перетерти його через дрібне сито.
  2. Змішати у великій мисці перетертий сир, 160 мл молока, 120 мл рослинної олії, 2 яйця, 150 г цукру, 5 г цукру ванільного, лимонну цедру з одного лимона та 3 краплини ромової есенції. Добре вимішати.
  3. Борошно просіяти через сито і змішати з 20 г розпушувача в окремій ємності. Додати борошно до сирної суміші та вимісити тісто.
  4. Розігріти духовку до 180 градусів. Викласти тісто на дно форм для випікання, змазаних вершковим маслом або маргарином. Випікайте в духовці протягом 60 хвилин. Через 30 хвилин з моменту початку випікання можна накрити форми фольгою.
  5. Дістати випічку. За бажанням можна прикрасити кекс глазур’ю.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Великдень, Кулінарні рецепти, Рецепт
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