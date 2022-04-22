22 Квітня 2022, 21:41 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Кекс без дріжджів буде чудовим доповненням до великоднього столу. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом страви. Інгредієнти: 300 г кисломолочного сиру;

600 г борошна;

160 мл молока;

120 мл рослинної олії;

цедра 1 лимона;

2 яйця;

150 г цукру;

5 г цукру ванільного;

3 краплини ромової есенції;

20 г розпушувача для тіста;

вершкове масло або маргарин (для змащування форм). Читайте також: Шоколадна паска з цукатами: незвичайний рецепт випічки від Євгена Клопотенка Приготування Взяти сир та перетерти його через дрібне сито. Змішати у великій мисці перетертий сир, 160 мл молока, 120 мл рослинної олії, 2 яйця, 150 г цукру, 5 г цукру ванільного, лимонну цедру з одного лимона та 3 краплини ромової есенції. Добре вимішати. Борошно просіяти через сито і змішати з 20 г розпушувача в окремій ємності. Додати борошно до сирної суміші та вимісити тісто. Розігріти духовку до 180 градусів. Викласти тісто на дно форм для випікання, змазаних вершковим маслом або маргарином. Випікайте в духовці протягом 60 хвилин. Через 30 хвилин з моменту початку випікання можна накрити форми фольгою. Дістати випічку. За бажанням можна прикрасити кекс глазур’ю. Джерело: Клопотенко

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