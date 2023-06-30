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Как расторопша влияет на организм и поможет ли добавка похудеть — рассказывает врач

30 июня 2023, 12:46
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Розторопша
Источник: Unsplash

Расторопша — безопасная добавка, которая издавна используется в народной медицине и применяется в современной фармацевтике.

Лечебные свойства расторопши довольно широкие. Растение используют при лечении варикозного расширения вен, полиартрита, желчнокаменной болезни, дистрофии печени, отравлений (в том числе, алкогольных), сахарного диабета и тому подобное.

Тем не менее, люди также используют расторопшу для похудения. Действительно ли расторопша помогает похудеть, как правильно принимать добавку и какие существуют противопоказания — Факты ICTV спросили у врача-эндокринолога и диетолога Анастасии Соколовой.

Как расторопша влияет на организм

По словам врача, расторопша пятнистая — растение, которое широко применяется в народной и традиционной медицине с целью улучшения функций печени.

— Расторопша лекарственная содержит биологически активное вещество силимарин. Силимарин обладает способностью поддерживать клеточную стенку гепатоцитов, то есть положительно влиять на функцию печеночных клеток, — говорит Соколова.

Следовательно, если у человека легкие проблемы с печенью, то листья, семена и плоды расторопши окажут положительное влияние.

Диетолог добавляет, что эндокринологи довольно часто советуют пациентам употреблять экстракт расторопши для поддержания функции печени. Но это единственное показание, когда расторопшу применяют.

Розторопша

Фото: Pixabay

Влияет ли расторопша на похудение

— Безусловно, нет! Потому что расторопша никоим образом не связана с жировой массой и мышечной тканью, поэтому не влияет на похудение, — подчеркивает Соколова.

Диетолог добавляет, что поддержание функции печени окажет положительное влияние на общее функционирование организма, но не приведет к снижению веса.

— Есть определенные данные, которые доказывают, что при налаживании функции печени улучшается чувствительность к собственному инсулину. То есть расторопша может оказывать легкое действие на инсулинорезистентность. Вот этот момент уже можно связать с изменением цифры на весах. Но это будет довольно незначительное влияние, — говорит эндокринолог.

Соколова подчеркивает, что расторопша — прекрасное лекарственное растение, которое способно улучшить функции печени, но принимать добавку специально для похудения — просто безосновательно и не будет иметь никакого положительного эффекта.

Поэтому тем, кто хочет похудеть, врач советует сбалансировать питание и начать заниматься физической активностью, добавляя в рацион экстракт расторопши.

— Такой комплексный подход к похудению, точно будет иметь положительные результаты, — подчеркивает врач.

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