Расторопша — безопасная добавка, которая издавна используется в народной медицине и применяется в современной фармацевтике.

Лечебные свойства расторопши довольно широкие. Растение используют при лечении варикозного расширения вен, полиартрита, желчнокаменной болезни, дистрофии печени, отравлений (в том числе, алкогольных), сахарного диабета и тому подобное.

Тем не менее, люди также используют расторопшу для похудения. Действительно ли расторопша помогает похудеть, как правильно принимать добавку и какие существуют противопоказания — Факты ICTV спросили у врача-эндокринолога и диетолога Анастасии Соколовой.

Как расторопша влияет на организм

По словам врача, расторопша пятнистая — растение, которое широко применяется в народной и традиционной медицине с целью улучшения функций печени.

— Расторопша лекарственная содержит биологически активное вещество силимарин. Силимарин обладает способностью поддерживать клеточную стенку гепатоцитов, то есть положительно влиять на функцию печеночных клеток, — говорит Соколова.

Следовательно, если у человека легкие проблемы с печенью, то листья, семена и плоды расторопши окажут положительное влияние.

Диетолог добавляет, что эндокринологи довольно часто советуют пациентам употреблять экстракт расторопши для поддержания функции печени. Но это единственное показание, когда расторопшу применяют.

Влияет ли расторопша на похудение

— Безусловно, нет! Потому что расторопша никоим образом не связана с жировой массой и мышечной тканью, поэтому не влияет на похудение, — подчеркивает Соколова.

Диетолог добавляет, что поддержание функции печени окажет положительное влияние на общее функционирование организма, но не приведет к снижению веса.

— Есть определенные данные, которые доказывают, что при налаживании функции печени улучшается чувствительность к собственному инсулину. То есть расторопша может оказывать легкое действие на инсулинорезистентность. Вот этот момент уже можно связать с изменением цифры на весах. Но это будет довольно незначительное влияние, — говорит эндокринолог.

Соколова подчеркивает, что расторопша — прекрасное лекарственное растение, которое способно улучшить функции печени, но принимать добавку специально для похудения — просто безосновательно и не будет иметь никакого положительного эффекта.

Поэтому тем, кто хочет похудеть, врач советует сбалансировать питание и начать заниматься физической активностью, добавляя в рацион экстракт расторопши.