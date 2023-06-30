Розторопша – безпечна добавка, яка здавна використовується в народній медицині та застосовується в сучасній фармацевтиці.

Лікувальні властивості розторопші доволі широкі. Рослину використовують в лікуванні варикозного розширення вен, поліартриту, жовчнокам’яної хвороби, дистрофії печінки, отруєнь (зокрема, алкогольних), цукрового діабету тощо.

Проте люди також використовують розторопшу для схуднення. Чи справді розторопша допомагає схуднути, як правильно приймати добавку та які існують протипоказання – Факти ICTV запитали у лікарки-ендокринолога і дієтолога Анастасії Соколової.

Як розторопша впливає на організм

За словами лікарки, розторопша плямиста – рослина, яка широко застосовується в народній та традиційній медицині з метою покращення функцій печінки.

– Розторопша лікарська містить біологічно активну речовину сілімарин. Сілімарин має здатність підтримувати клітинну стінку гепатоцитів, тобто позитивно впливати на функцію печінкових клітин, – каже Соколова.

Отже, якщо людина має легкі проблеми з печінкою, то листки, насіння та плоди розторопші матимуть позитивний вплив.

Дієтолог додає, що ендокринологи доволі часто радять пацієнтам вживати екстракт розторопші для підтримки функції печінки. Але це єдине показання, коли розторопшу застосовують.

Чи впливає розторопша на схуднення

– Безумовно, ні! Тому що розторопша жодним чином не повʼязана з жировою масою та мʼязовою тканиною, тому не впливає на схуднення, – наголошує Соколова.

Дієтолог додає, що підтримка функції печінки матиме позитивний ефект на загальне функціонування організму, але це не сприятиме схудненню.

– Є певні дані, які доводять, що при налагодженні функції печінки покращується чутливість до власного інсуліну. Тобто розторопша може мати легку дію на інсулінорезистентність. Ось цей момент, вже можна повʼязати зі зміною цифри на вагах. Але це буде доволі незначний вплив, – каже ендокринолог.

Соколова наголошує, що розторопша – прекрасна лікарська рослина, яка здатна покращити функції печінки, але приймати добавку спеціально для схуднення – просто безпідставно та не матиме ніякого позитивного ефекту.

Тому тим, хто хоче схуднути, лікарка радить збалансувати харчування та почати займатися фізичною активністю, додаючи до раціону екстракт розторопші.