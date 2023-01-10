Люди, которые хоть раз в своей жизни варили свеклу для салатов, знают, что это длительный процесс. Но важно знать, что прежде чем варить свеклу, овощ нельзя чистить.

Важно выбирать небольшую свеклу, имеющую тонкую кожуру, без гнили и повреждений. Как быстро сварить свеклу разными способами – читайте в материале.

Как сварить свеклу в кастрюле

Самый популярный способ варки свеклы – поставить ее в холодную воду, увеличить огонь, а после закипания уменьшить его и не беспокоить овощ.

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Однако таким способом вы будете готовить его два часа. Если хотите ускорить процесс, нужно следовать пошаговой инструкции:

возьмите кастрюлю и налейте в нее воду;

помойте свеклу и опустите ее в кипяток;

добавьте подсолнечное масло и варите на большом огне;

через полчаса опустите овощ в холодную воду на 10 мин;

из-за резкого температурного перепада, овощ быстро дойдет до готовности.

Как быстро сварить свеклу в мультиварке

Таким способом вы сможете отварить овощи за 50-60 мин. Для этого нужно:

включить на мультиварке режим Варка на пару или Тушение;

вымыть овощ и положить на специальную решетку в мультиварке;

на дно чаши налейте немного воды;

закройте мультиварку, установите режим пароварки и оставьте свеклу на 40 минут.

Как варить свеклу в духовке и микроволновке

За 25-30 мин можно приготовить овощ в духовке. Для этого хорошо вымойте свеклу и смажьте ее подсолнечным маслом. Заверните в фольгу и поставьте на противень. Запекайте при 190 °С полчаса.

Самый быстрый способ варки свеклы – в микроволновке. Но в электроприборе должна быть мощность 1000 В. Благодаря этому можно приготовить овощ всего за 10 мин!