Люди, які хоч раз у своєму житті варили буряк для салатів, знають, що це процес довготривалий. Та важливо знати, що перед тим, як варити буряк, овоч не можна чистити.

Важливо обирати невеликі бурячки, які мають тонку шкірку, без гнилі та пошкоджень. Як швидко зварити буряк різними способами – читайте в матеріалі.

Як зварити буряк у каструлі

Найпопулярніший спосіб варіння буряка – це поставити його в холодну воду, збільшити вогонь, а після закипання зменшити його й не чіпати овоч.

Зараз дивляться

Однак таким методом ви будете готувати його дві години. Якщо хочете пришвидшити процес, слід дотримуватися покрокової інструкції:

візьміть каструлю та налийте в неї воду;

помийте буряк та опустіть його в окроп;

додайте олію та варіть на великому вогні;

через пів години опустіть овоч у холодну воду на 10 хв;

через різкий температурний перепад, овоч швидко дійде до готовності.

Як швидко зварити буряк в мультиварці

Таким способом ви зможете відварити овоч за 50-60 хв. Для цього потрібно:

ввімкнути на мультиварці режим Варка на пару або Тушкування;

вимити овоч і покласти на спеціальну решітку в мультиварці;

на дно чаші налийте трішки води;

закрийте мультиварку, встановіть режим пароварки і залиште буряк на 40 хвилин.

Як варити буряк у духовці та мікрохвильовці

За 25-30 хв можна приготувати овоч у духовці. Для цього добре вимийте буряк і змастіть його олією. Оберніть у фольгу та поставте на деко. Запікайте за температури 190 °С півгодини.

Найшвидший спосіб приготування буряка – в мікрохвильовці. Але в електроприладі має бути потужність 1000 В. Завдяки цьому можна приготувати овоч лише за 10 хв!