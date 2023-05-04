Кукурузная каша — вкусное и полезное блюдо. Она содержит много питательных веществ, в частности витаминов группы В, Е, А, также микроэлементов — калия, кальция, железа и др.
Кукурузную кашу готовят как на молоке, так и на воде. При этом следует придерживаться правильных пропорций.
Как варить кукурузную кашу, рассказывают Факты ICTV.
Как варить кукурузную кашу
Кукурузная каша на воде со сливочным маслом
Ингредиенты
- кукурузная крупа — 1 стакан;
- сливочное масло — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- вода — 3 стакана.
Способ приготовления
- Промойте кукурузную крупу водой.
- В кастрюле вскипятите воду и насыпьте кукурузную крупу.
- Помешивайте кашу в течение всего времени варки.
- Уменьшите огонь и варите 20-30 мин, пока вся жидкость не испарится.
- Когда каша приготовится, добавьте сливочное масло, соль, специи и накройте крышкой.
Кукурузная каша на молоке
Ингредиенты
- кукурузная крупа — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- сахар — 1 ст. л;
- молоко — 2 стакана;
- сливочное масло — по вкусу.
Способ приготовления
- Кастрюлю с водой нужно поставить на огонь.
- Крупу промыть и высыпать в кипящую воду.
- Молоко нужно вскипятить в отдельной емкости.
- Когда вода впитается в кукурузную крупу, добавляем молоко и перемешиваем.
- Продолжаем варить на слабом огне в течение 15 мин.
- Добавляем сахар и сливочное масло.
Кукурузная каша в мультиварке
Ингредиенты
- кукурузная крупа — 1 стакан;
- вода — 3 стакана;
- соль — по вкусу.
Способ применения
- Крупу нужно промыть и поместить в чашу мультиварки.
- Залейте водой и сразу добавьте соль.
- Выберите функцию “Каша” и готовьте в течение 30 мин. Далее можно использовать режим “Подогрев” еще на 15 мин.
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