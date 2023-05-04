Кукурузная каша — вкусное и полезное блюдо. Она содержит много питательных веществ, в частности витаминов группы В, Е, А, также микроэлементов — калия, кальция, железа и др.

Кукурузную кашу готовят как на молоке, так и на воде. При этом следует придерживаться правильных пропорций.

Как варить кукурузную кашу, рассказывают Факты ICTV.

Как варить кукурузную кашу

Кукурузная каша на воде со сливочным маслом

Ингредиенты

кукурузная крупа — 1 стакан;

сливочное масло — по вкусу;

соль — по вкусу;

вода — 3 стакана.

Способ приготовления

Промойте кукурузную крупу водой. В кастрюле вскипятите воду и насыпьте кукурузную крупу. Помешивайте кашу в течение всего времени варки. Уменьшите огонь и варите 20-30 мин, пока вся жидкость не испарится. Когда каша приготовится, добавьте сливочное масло, соль, специи и накройте крышкой.

Кукурузная каша на молоке

Ингредиенты

кукурузная крупа — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

сахар — 1 ст. л;

молоко — 2 стакана;

сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления

Кастрюлю с водой нужно поставить на огонь. Крупу промыть и высыпать в кипящую воду. Молоко нужно вскипятить в отдельной емкости. Когда вода впитается в кукурузную крупу, добавляем молоко и перемешиваем. Продолжаем варить на слабом огне в течение 15 мин. Добавляем сахар и сливочное масло.

Кукурузная каша в мультиварке

Ингредиенты

кукурузная крупа — 1 стакан;

вода — 3 стакана;

соль — по вкусу.

Способ применения

Крупу нужно промыть и поместить в чашу мультиварки. Залейте водой и сразу добавьте соль. Выберите функцию “Каша” и готовьте в течение 30 мин. Далее можно использовать режим “Подогрев” еще на 15 мин.

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