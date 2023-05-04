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Еда

Как варить кукурузную кашу: рецепт в мультиварке, на воде и молоке

4 мая 2023, 16:09
Асоян Карина редактор ленты
як варити кукурудзяну кашу
Источник: Unsplash

Кукурузная каша — вкусное и полезное блюдо. Она содержит много питательных веществ, в частности витаминов группы В, Е, А, также микроэлементов — калия, кальция, железа и др.

Кукурузную кашу готовят как на молоке, так и на воде. При этом следует придерживаться правильных пропорций.

Как варить кукурузную кашу, рассказывают Факты ICTV.

Как варить кукурузную кашу

Кукурузная каша на воде со сливочным маслом

Ингредиенты

  • кукурузная крупа — 1 стакан;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • вода — 3 стакана.

Способ приготовления

  1. Промойте кукурузную крупу водой.
  2. В кастрюле вскипятите воду и насыпьте кукурузную крупу.
  3. Помешивайте кашу в течение всего времени варки.
  4. Уменьшите огонь и варите 20-30 мин, пока вся жидкость не испарится.
  5. Когда каша приготовится, добавьте сливочное масло, соль, специи и накройте крышкой.

Кукурузная каша на молоке

Ингредиенты

  • кукурузная крупа — 1 стакан;
  • вода — 2 стакана;
  • сахар — 1 ст. л;
  • молоко — 2 стакана;
  • сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Кастрюлю с водой нужно поставить на огонь.
  2. Крупу промыть и высыпать в кипящую воду.
  3. Молоко нужно вскипятить в отдельной емкости.
  4. Когда вода впитается в кукурузную крупу, добавляем молоко и перемешиваем.
  5. Продолжаем варить на слабом огне в течение 15 мин.
  6. Добавляем сахар и сливочное масло.

Кукурузная каша в мультиварке

Ингредиенты

  • кукурузная крупа — 1 стакан;
  • вода — 3 стакана;
  • соль — по вкусу.

Способ применения

  1. Крупу нужно промыть и поместить в чашу мультиварки.
  2. Залейте водой и сразу добавьте соль.
  3. Выберите функцию “Каша” и готовьте в течение 30 мин. Далее можно использовать режим “Подогрев” еще на 15 мин.

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