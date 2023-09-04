Медовуха – популярный крепкий напиток, который можно приготовить своими руками без особого труда. Для этого вам понадобится всего несколько простых продуктов. Как сделать медовуху в домашних условиях – читайте в материале.
Как сделать медовуху: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты:
- 2 л воды;
- 300 г меда;
- 5 г шишек хмеля;
- 7 г сухих дрожжей.
Способ приготовления:
- В глубокой кастрюле прокипятите воду и добавьте мед. Проварите все это несколько минут.
- Соберите пену с поверхности и добавьте хмель, уберите из огня и накройте крышкой.
- После того как мед охладится до 40 градусов, разведите в нем дрожжи и поставьте на несколько дней в теплое место.
- Затем перелейте в тару и держите до окончания процесса брожения (пена на поверхности должна исчезнуть).
- Отфильтруйте напиток, разлейте по бутылкам и перед употреблением выдержите несколько месяцев в темном прохладном месте.