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Как сделать медовуху в домашних условиях: пошаговая инструкция

4 сентября 2023, 14:12
Анна Голишевская редактор ленты
Как сделать медовуху в домашних условиях: пошаговая инструкция
Источник: Unsplash

Медовуха – популярный крепкий напиток, который можно приготовить своими руками без особого труда. Для этого вам понадобится всего несколько простых продуктов. Как сделать медовуху в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать медовуху: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

  • 2 л воды;
  • 300 г меда;
  • 5 г шишек хмеля;
  • 7 г сухих дрожжей.

Способ приготовления:

  1. В глубокой кастрюле прокипятите воду и добавьте мед. Проварите все это несколько минут.
  2. Соберите пену с поверхности и добавьте хмель, уберите из огня и накройте крышкой.
  3. После того как мед охладится до 40 градусов, разведите в нем дрожжи и поставьте на несколько дней в теплое место.
  4. Затем перелейте в тару и держите до окончания процесса брожения (пена на поверхности должна исчезнуть).
  5. Отфильтруйте напиток, разлейте по бутылкам и перед употреблением выдержите несколько месяцев в темном прохладном месте.
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