Медовуха – популярный крепкий напиток, который можно приготовить своими руками без особого труда. Для этого вам понадобится всего несколько простых продуктов. Как сделать медовуху в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать медовуху: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

2 л воды;

300 г меда;

5 г шишек хмеля;

7 г сухих дрожжей.

Способ приготовления: