Медовуха – популярний міцний напій, який можна приготувати власноруч без особливих зусиль. Для цього вам знадобляться лише кілька простих продуктів. Як зробити медовуху в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити медовуху: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

2 л води;

300 г меду;

5 г шишок хмелю;

7 г сухих дріжджів.

Спосіб приготування: