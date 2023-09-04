Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Як зробити медовуху в домашніх умовах: покрокова інструкція

4 Вересня 2023, 14:12
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як зробити медовуху в домашніх умовах: покрокова інструкція
Джерело: Unsplash

Медовуха – популярний міцний напій, який можна приготувати власноруч без особливих зусиль. Для цього вам знадобляться лише кілька простих продуктів. Як зробити медовуху в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити медовуху: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

  • 2 л води;
  • 300 г меду;
  • 5 г шишок хмелю;
  • 7 г сухих дріжджів.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій каструлі прокип’ятіть воду і додайте мед.Проваріть все це кілька хвилин.
  2. Зберіть піну з поверхні та додайте хміль, приберіть з вогню і накрийте кришкою.
  3. Після того як мед охолоне до 40 градусів, розведіть в ньому дріжджі й поставте на кілька днів у тепле місце.
  4. Потім перелийте в тару й тримайте до закінчення процесу бродіння (піна на поверхні повинна зникнути).
  5. Напій відфільтруйте, розлийте по пляшках і перед вживанням витримайте кілька місяців у темному прохолодному місці.
Читайте також:
медСімейна лікарка розповіла, коли потрібно їсти мед, щоб схуднути

Теги
Кулінарні рецепти Напої Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь