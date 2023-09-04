Медовуха – популярний міцний напій, який можна приготувати власноруч без особливих зусиль. Для цього вам знадобляться лише кілька простих продуктів. Як зробити медовуху в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як зробити медовуху: рецепт приготування покроково
Інгредієнти:
- 2 л води;
- 300 г меду;
- 5 г шишок хмелю;
- 7 г сухих дріжджів.
Спосіб приготування:
- У глибокій каструлі прокип’ятіть воду і додайте мед.Проваріть все це кілька хвилин.
- Зберіть піну з поверхні та додайте хміль, приберіть з вогню і накрийте кришкою.
- Після того як мед охолоне до 40 градусів, розведіть в ньому дріжджі й поставте на кілька днів у тепле місце.
- Потім перелийте в тару й тримайте до закінчення процесу бродіння (піна на поверхні повинна зникнути).
- Напій відфільтруйте, розлийте по пляшках і перед вживанням витримайте кілька місяців у темному прохолодному місці.