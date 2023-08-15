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Еда

Как сделать тараньку в домашних условиях: пошаговый рецепт

15 августа 2023, 17:44
Анна Голишевская редактор ленты
Таранька
Источник: Unsplash

Большинство рыбаков не покупают тараньку на базаре, а завяливают ее самостоятельно в домашних условиях. Ведь для того, чтобы вяленая рыба была вкусной и пригодной для потребления, ее нужно уметь приготовить, соблюдая правила хранения и санитарные нормы. Как сделать тараньку в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать тараньку и какую рыбу нужно брать для вяления

Для того, чтобы сделать тараньку, подойдет такая рыба:

  • лещ;
  • чехоня;
  • синяк;
  • плеть;
  • густера;
  • вязь;
  • окунь.

Ингредиенты для приготовления тараньки:

  • 1 кг свежей рыбы;
  • 300-400 г соли;
  • на 3 л воды 25 мл уксуса.

Инвентарь для приготовления вяленой рыбы: список

Для приготовления тараньки вам нужно взять разделочную доску, несколько мисок, эмалированную кастрюлю, крышку, кирпич, тонкую проволоку (стальную). Также необходимо купить марлю или москитную сетку.

Способ приготовления:

  1. Рыбу хорошо промойте под проточной водой. Острым ножом распорите брюхо.
  2. Извлеките внутренности, чтобы они не давали горечь. Чешую не счищайте.
  3. Повторно промойте рыбу.
  4. Возьмите эмалированную миску или кастрюлю и насыпьте на дно немного поваренной соли.
  5. Ставьте первый слой рыбы, а следующий слой ставьте перпендикулярно первому.
  6. Между каждым слоем не забывайте о соли. Если добавите много, таранька станет жесткой. А если мало – получите пресный продукт.
  7. Когда вы вложите всю рыбу, полейте сверху несколькими ложками уксуса. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 дня.
  8. После того, как рыба настоится, промойте ее в холодной воде.
  9. Развесьте рыбу сушиться на солнце в хорошо проветриваемом месте (за хвост или за голову).
  10. Рыбу накройте сверху марлей и пробуйте через две недели.
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