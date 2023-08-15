Большинство рыбаков не покупают тараньку на базаре, а завяливают ее самостоятельно в домашних условиях. Ведь для того, чтобы вяленая рыба была вкусной и пригодной для потребления, ее нужно уметь приготовить, соблюдая правила хранения и санитарные нормы. Как сделать тараньку в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать тараньку и какую рыбу нужно брать для вяления

Для того, чтобы сделать тараньку, подойдет такая рыба:

лещ;

чехоня;

синяк;

плеть;

густера;

вязь;

окунь.

Ингредиенты для приготовления тараньки:

1 кг свежей рыбы;

300-400 г соли;

на 3 л воды 25 мл уксуса.

Инвентарь для приготовления вяленой рыбы: список

Для приготовления тараньки вам нужно взять разделочную доску, несколько мисок, эмалированную кастрюлю, крышку, кирпич, тонкую проволоку (стальную). Также необходимо купить марлю или москитную сетку.

Способ приготовления: