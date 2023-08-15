Большинство рыбаков не покупают тараньку на базаре, а завяливают ее самостоятельно в домашних условиях. Ведь для того, чтобы вяленая рыба была вкусной и пригодной для потребления, ее нужно уметь приготовить, соблюдая правила хранения и санитарные нормы. Как сделать тараньку в домашних условиях – читайте в материале.
Как сделать тараньку и какую рыбу нужно брать для вяления
Для того, чтобы сделать тараньку, подойдет такая рыба:
- лещ;
- чехоня;
- синяк;
- плеть;
- густера;
- вязь;
- окунь.
Ингредиенты для приготовления тараньки:
- 1 кг свежей рыбы;
- 300-400 г соли;
- на 3 л воды 25 мл уксуса.
Инвентарь для приготовления вяленой рыбы: список
Для приготовления тараньки вам нужно взять разделочную доску, несколько мисок, эмалированную кастрюлю, крышку, кирпич, тонкую проволоку (стальную). Также необходимо купить марлю или москитную сетку.
Способ приготовления:
- Рыбу хорошо промойте под проточной водой. Острым ножом распорите брюхо.
- Извлеките внутренности, чтобы они не давали горечь. Чешую не счищайте.
- Повторно промойте рыбу.
- Возьмите эмалированную миску или кастрюлю и насыпьте на дно немного поваренной соли.
- Ставьте первый слой рыбы, а следующий слой ставьте перпендикулярно первому.
- Между каждым слоем не забывайте о соли. Если добавите много, таранька станет жесткой. А если мало – получите пресный продукт.
- Когда вы вложите всю рыбу, полейте сверху несколькими ложками уксуса. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 дня.
- После того, как рыба настоится, промойте ее в холодной воде.
- Развесьте рыбу сушиться на солнце в хорошо проветриваемом месте (за хвост или за голову).
- Рыбу накройте сверху марлей и пробуйте через две недели.