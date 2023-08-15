Більшість рибалок не купують тараньку на базарі, а зав’ялюють її самостійно в домашніх умовах. Адже для того, щоб в’ялена риба була смачною та придатною для споживання, її потрібно вміти приготувати, дотримуючись правил зберігання та санітарних норм. Як зробити тараньку в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити тараньку та яку рибу потрібно брати для в’ялення

Для того, щоб зробити тараньку, підійде така риба:

лящ;

чехоня;

синець;

плітка;

густера;

в’язь;

окунь.

Інгредієнти для приготування тараньки:

1 кг свіжої риби;

300-400 г солі;

на 3 л води 25 мл оцту.

Інвентар для приготування в’яленої риби: список

Для приготування тараньки вам потрібно взяти обробну дошку, ніж, кілька мисок, емальовану каструлю, кришку, цеглину, тонкий дріт (сталевий). Також необхідно купити марлю або москітну сітку.

Спосіб приготування: