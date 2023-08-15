Більшість рибалок не купують тараньку на базарі, а зав’ялюють її самостійно в домашніх умовах. Адже для того, щоб в’ялена риба була смачною та придатною для споживання, її потрібно вміти приготувати, дотримуючись правил зберігання та санітарних норм. Як зробити тараньку в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як зробити тараньку та яку рибу потрібно брати для в’ялення
Для того, щоб зробити тараньку, підійде така риба:
- лящ;
- чехоня;
- синець;
- плітка;
- густера;
- в’язь;
- окунь.
Інгредієнти для приготування тараньки:
- 1 кг свіжої риби;
- 300-400 г солі;
- на 3 л води 25 мл оцту.
Інвентар для приготування в’яленої риби: список
Для приготування тараньки вам потрібно взяти обробну дошку, ніж, кілька мисок, емальовану каструлю, кришку, цеглину, тонкий дріт (сталевий). Також необхідно купити марлю або москітну сітку.
Спосіб приготування:
- Рибу добре промийте під проточною водою. Гострим ножем розпоріть черево.
- Вийміть нутрощі, щоб вони не давали гіркоту. Луску не зчищайте.
- Повторно промийте рибу.
- Візьміть емальовану миску або каструлю і насипте на дно трішки кухонної солі.
- Ставте перший шар риби, а наступний шар ставте перпендикулярно першому.
- Між кожним шаром не забувайте про сіль. Якщо додасте багато, таранька стане твердою. А якщо мало – отримаєте прісний продукт.
- Коли ви вкладете всю рибу, полийте зверху кількома ложками оцту. Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 2-3 дні.
- Після того, як риба настоїться, промийте її в холодній воді.
- Розвісьте рибу сушитися на сонці в добре провітрюваному місці (за хвіст або за голову).
- Рибу накрийте зверху марлею та куштуйте через два тижні.