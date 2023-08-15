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Їжа

Як зробити тараньку в домашніх умовах: покроковий рецепт

15 Серпня 2023, 17:44
Анна Голішевська редакторка стрічки
Таранька
Джерело: Unsplash

Більшість рибалок не купують тараньку на базарі, а зав’ялюють її самостійно в домашніх умовах. Адже для того, щоб в’ялена риба була смачною та придатною для споживання, її потрібно вміти приготувати, дотримуючись правил зберігання та санітарних норм. Як зробити тараньку в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як зробити тараньку та яку рибу потрібно брати для в’ялення

Для того, щоб зробити тараньку, підійде така риба:

  • лящ;
  • чехоня;
  • синець;
  • плітка;
  • густера;
  • в’язь;
  • окунь.

Інгредієнти для приготування тараньки:

  • 1 кг свіжої риби;
  • 300-400 г солі;
  • на 3 л води 25 мл оцту.

Інвентар для приготування в’яленої риби: список

Для приготування тараньки вам потрібно взяти обробну дошку, ніж, кілька мисок, емальовану каструлю, кришку, цеглину, тонкий дріт (сталевий). Також необхідно купити марлю або москітну сітку.

Спосіб приготування:

  1. Рибу добре промийте під проточною водою. Гострим ножем розпоріть черево.
  2. Вийміть нутрощі, щоб вони не давали гіркоту. Луску не зчищайте.
  3. Повторно промийте рибу.
  4. Візьміть емальовану миску або каструлю і насипте на дно трішки кухонної солі.
  5. Ставте перший шар риби, а наступний шар ставте перпендикулярно першому.
  6. Між кожним шаром не забувайте про сіль. Якщо додасте багато, таранька стане твердою. А якщо мало – отримаєте прісний продукт.
  7. Коли ви вкладете всю рибу, полийте зверху кількома ложками оцту. Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 2-3 дні.
  8. Після того, як риба настоїться, промийте її в холодній воді.
  9. Розвісьте рибу сушитися на сонці в добре провітрюваному місці (за хвіст або за голову).
  10. Рибу накрийте зверху марлею та куштуйте через два тижні.
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