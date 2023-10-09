Вино из яблок: рецепт вкусного хмельного напитка

Вино из яблок — отличный способ превратить сладкие сочные яблоки в ароматный хмельной напиток, которым можно угощать на вечеринках семью и друзей. Сделать это очень просто.

Яблочное вино идеально подходит для начинающих, поэтому его легко приготовить в домашних условиях, ведь процесс изготовления вина одинаков для любых фруктов.

Итак, вам понадобятся не только продукты, но и специальная посуда для брожения и созревания вина, марля, гидрозатвор, пробка и бутылки.

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Ингредиенты

5-6 кг яблок

1 кг сахара

4 л воды

1 пакетик дрожжей для вина

1 ч.л. лимонной кислоты

Как приготовить вино — пошаговый рецепт пьянящего напитка

Подготовка яблок. Лучше, если яблоки будут собраны непосредственно с ветки, тогда фрукты перед приготовлением нельзя мыть, нужно лишь протереть плоды сухой чистой тряпкой. Разрежьте фрукты пополам и удалите семена с сердцевиной, затем порежьте небольшими кусочками. Приготовьте сусло: положите порезанные яблоки в большую посуду для брожения. Добавьте сахар и горячую воду и хорошо перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Для лучшей кислотности добавьте еще лимонную кислоту. После охлаждения сусла до комнатной температуры, добавьте дрожжи и перемешайте. Закройте посуду для брожения крышкой или марлей и оставьте в теплом темном месте на две-три недели. После завершения брожения вино будет иметь осадок. Осторожно отцедите его, перелив в чистую посуду, плотно закройте гидрозатвором и оставьте для созревания на несколько месяцев. Чем дольше вино созревает, тем лучше имеет вкус. После созревания разлейте вино по простерилизованным бутылкам и закройте пробкой. Пусть вино еще немножко постоит в бутылках, чтобы хорошо выдержалось. Храните вино в темном холодном месте.

Приятного аппетита!