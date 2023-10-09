Вино из яблок: рецепт вкусного хмельного напитка

Вино из яблок — отличный способ превратить сладкие сочные яблоки в ароматный хмельной напиток, которым можно угощать на вечеринках семью и друзей. Сделать это очень просто.
Яблочное вино идеально подходит для начинающих, поэтому его легко приготовить в домашних условиях, ведь процесс изготовления вина одинаков для любых фруктов.
Итак, вам понадобятся не только продукты, но и специальная посуда для брожения и созревания вина, марля, гидрозатвор, пробка и бутылки.
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Ингредиенты
- 5-6 кг яблок
- 1 кг сахара
- 4 л воды
- 1 пакетик дрожжей для вина
- 1 ч.л. лимонной кислоты
Как приготовить вино — пошаговый рецепт пьянящего напитка
- Подготовка яблок. Лучше, если яблоки будут собраны непосредственно с ветки, тогда фрукты перед приготовлением нельзя мыть, нужно лишь протереть плоды сухой чистой тряпкой.
- Разрежьте фрукты пополам и удалите семена с сердцевиной, затем порежьте небольшими кусочками.
- Приготовьте сусло: положите порезанные яблоки в большую посуду для брожения. Добавьте сахар и горячую воду и хорошо перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Для лучшей кислотности добавьте еще лимонную кислоту.
- После охлаждения сусла до комнатной температуры, добавьте дрожжи и перемешайте.
- Закройте посуду для брожения крышкой или марлей и оставьте в теплом темном месте на две-три недели.
- После завершения брожения вино будет иметь осадок. Осторожно отцедите его, перелив в чистую посуду, плотно закройте гидрозатвором и оставьте для созревания на несколько месяцев. Чем дольше вино созревает, тем лучше имеет вкус.
- После созревания разлейте вино по простерилизованным бутылкам и закройте пробкой. Пусть вино еще немножко постоит в бутылках, чтобы хорошо выдержалось.
- Храните вино в темном холодном месте.
Приятного аппетита!
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