Вино з яблук – чудовий спосіб перетворити солодкі соковиті яблука на ароматний хмільний напій, яким можна пригощати на вечірках родину та друзів. Зробити це дуже просто.

Яблучне вино ідеально підходить для початківців, тож його легко приготувати в домашніх умовах, адже процес виготовлення вина однаковий для будь-яких фруктів.

Отже, вам знадобляться не лише продукти, а й спеціальний посуд для бродіння і дозрівання вина, марля, гідрозатвор, корок та пляшки.

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Інгредієнти

• 5-6 кг яблук

• 1 кг цукру

• 4 л води

• 1 пакетик дріжджів для вина

• 1 ч.л. лимонної кислоти

Як приготувати вино – покроковий рецепт пʼянкого напою

Підготовка яблук. Краще, якщо яблука будуть зібрані безпосередньо з гілки, тоді фрукти перед приготуванням не можна мити, потрібно лише протерти плоди сухою чистою ганчіркою. Розріжте фрукти навпіл та видаліть насіння з серцевиною, потім поріжте невеликими шматочками. Приготуйте сусло: покладіть порізані яблука у великий посуд для бродіння. Додайте цукор та гарячу воду та добре перемішуйте, допоки цукор повністю не розчиниться. Для кращої кислотності додайте ще лимонну кислоту. Після охолодження сусла до кімнатної температури, додайте дріжджі та перемішайте. Закрийте посуд для бродіння герметичною кришкою чи марлею та залиште у теплому темному місці на два-три тижні. Після завершення бродіння вино матите осад. Обережно відцідіть його, переливши у чистий посуд, щільно закрийте гідрозатвором та залиште для дозрівання на декілька місяців. Що довше вино дозріває, тим кращий має смак. Після дозрівання розлийте вино по простерилізованих пляшках та закрийте корком. Нехай вино ще трошки постоїть в пляшках, щоб добре витрималося. Зберігайте вино в темному холодному місці.

Смачного!