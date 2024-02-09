Дерматолог Светлана Кочергина на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, действительно ли из-за длительного использования косметики кожа может к ней адаптироваться.

— Если твой любимый крем начал давать не такой результат, как обычно, это не значит, что кожа к нему “привыкла”. Это признак того, что изменилось состояние кожи, — утверждает эксперт.

Потребности кожи

По словам косметолога, потребности кожи колеблются в зависимости от времени года, климатических условий, гормональных изменений, стресса, возраста, препаратов и витаминов, которые ты принимаешь.

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Например, зимой кожа нуждается в большем увлажнении в связи с отопительным сезоном и перепадами температур. А летом нам хочется больше матирования, потому что усиливается жирный блеск в течение дня.

Результат достигнут

Также, по словам дерматолога, может так случиться, что косметика уже дала тот результат, который мы от него ожидали. Например, от сыворотки для осветления пигментации. Сначала замечаем классный эффект, а через несколько месяцев ситуация будто остается на одном уровне.

— Это значит, что косметика уже сработала и теперь действует на поддержание результата. К тому же на старте пользования мы четко ощущаем контраст между тем, как было и как стало, — говорит врач.

Пересматривать уход за кожей

Если нам уже не нравится эффект от средства, мы всегда можем его заменить, говорит специалист. Но если все устраивает — менять уход профилактически не нужно.

Если у вас здоровая кожа и вы не проходите медикаментозную терапию в связи с определенным заболеванием, дерматолог рекомендует пересматривать весь уход ориентировочно раз в полгода. В первую очередь, чтобы определить актуальные потребности кожи и, при необходимости, что-то подкорректировать.

Источник: Береги себя