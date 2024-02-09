Дерматолог Світлана Кочергіна на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, чи дійсно через тривале використання косметики шкіра може до неї адаптуватися.

– Якщо твій улюблений крем почав давати не такий результат, як зазвичай, це не означає, що шкіра до нього “звикла”. Це ознака того, що змінився стан шкіри, – стверджує експерт.

Потреби шкіри

За словами косметологині, потреби шкіри коливаються залежно від пори року, кліматичних умов, гормональних змін, стресу, віку, препаратів і вітамінів, які ти приймаєш.

Зараз дивляться

Наприклад, взимку шкіра потребує більшого зволоження у зв’язку з опалювальним сезоном і перепадами температур. А влітку нам хочеться більше матування, бо посилюється жирний блиск протягом дня.

Результат досягнуто

Також, за словами дерматолога, може так статися, що косметика вже дала той результат, який ми від неї очікували. Наприклад, від сироватки для освітлення пігментації. Спочатку помічаємо класний ефект, а через кілька місяців ситуація ніби залишається на одному рівні.

– Це означає, що косметика вже спрацювала і тепер діє на підтримання результату. До того ж на старті користування ми чітко відчуваємо контраст між тим, як було і як стало, – каже лікарка.

Переглядати догляд за шкірою

Якщо нам уже не подобається ефект від засобу, ми завжди можемо його замінити, каже фахівець. Але якщо все влаштовує – змінювати догляд профілактично не потрібно.

Якщо у вас здорова шкіра і ви не проходите медикаментозну терапію у зв’язку з певним захворюванням, дерматолог рекомендує переглядати весь догляд орієнтовно раз на півроку. Насамперед, щоб визначити актуальні потреби шкіри і, за необхідності, щось підкоригувати.

Джерело: Бережи себе