Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Двигаемся!

С мыслями о долголетии и здоровье: как узнать, достаточно ли мы физически активны

11 сентября 2022, 13:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
спорт
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, почему так важна физическая активность, как можно измерить ее уровень и что делать, если вы вернулись в спорт или начали им заниматься впервые.

Для начала специалисты предложили немного статистики, непосредственно связанной с физической активностью. В частности, речь идет о:

  • 5 млн смертей в год во всем мире, которые можно было бы предотвратить, если бы люди были более активными;
  • малоподвижном образе жизни – одном из главных факторов, повышающий риск смертности от неинфекционных заболеваний;
  • на 20-30% большем риске умереть от слабой физической активности по сравнению с теми, кто активен в достаточной степени;
  • 25% взрослых и более 80% подростков, которые не соблюдают рекомендации ВОЗ по уровню физической активности.

Чем полезна физическая активность:

Сейчас смотрят
  • помогает поддерживать психическое и физическое здоровье;
  • снижает риски развития неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет;
  • уменьшает симптомы тревожности и депрессии;
  • улучшает когнитивные способности;
  • обеспечивает здоровое развитие детей и молодежи;
  • способствует здоровью костей и мышц;
  • улучшает общее самочувствие.

Как измеряют уровень физической активности

Его измеряют, вычислив общее количество минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю. Оптимальным уровнем является:

  • 150 минут (или больше) умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю для взрослых;
  • 420 минут или больше в неделю – для детей в возрасте от 6 лет.

Упражнения умеренной интенсивности – это те действия, во время выполнения которых сжигается от 3,5 до 7 ккал в минуту (хождение, езда на велосипеде со средней скоростью, йога). Во время интенсивных нагрузок сжигается более 7 ккал в минуту (бег, быстрое хождение, боевые искусства, футбол или баскетбол). 

Читайте также:
фитнесПосле этого вы станете частым гостем тренажерки: пять способов превратить фитнес в удовольствие

Что делать, если вы решили вернуться в спорт или начинаете заниматься впервые

Особенности физической нагрузки отличаются от возраста, уровня физической подготовки и общего состояния здоровья. Если вы давно не занимались спортом, посоветуйтесь со своим семейным врачом, который поможет определить интенсивность нагрузок соответствующих вашей форме.

Если у вас малоподвижный образ жизни, старайтесь добавить не менее часа физических активностей в день. Начните с прогулок на свежем воздухе, утренней зарядки, откажитесь от лифта и поднимайтесь на свой этаж по лестнице.

Источник
Минздрав
Теги
поради лікаря Физкультура Фітнес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь