Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, почему так важна физическая активность, как можно измерить ее уровень и что делать, если вы вернулись в спорт или начали им заниматься впервые.

Для начала специалисты предложили немного статистики, непосредственно связанной с физической активностью. В частности, речь идет о:

5 млн смерт ей в год во всем мире, которые можно было бы предотвратить , если бы люди были более активными;

м алоподвижн ом образ е жизни – од ном из главных факторов, повышающий риск смертности от неинфекционных заболеваний;

на 20-30% больш ем риске умереть от слабой физической активности по сравнению с теми, кто активен в достаточной степени;

25% взрослых и более 80% подростков, которые не соблюдают рекомендации ВОЗ по уровню физической активности.

Чем полезна физическая активность:

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помогает поддерживать психическое и физическое здоровье;

снижает риски развития неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет;

уменьшает симптомы тревожности и депрессии;

улучшает когнитивные способности;

обеспечивает здоровое развитие детей и молодежи;

способствует здоровью костей и мышц;

улучшает общее самочувствие.

Как измеряют уровень физической активности

Его измеряют, вычислив общее количество минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю. Оптимальным уровнем является:

150 минут (или больше) умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю для взрослых;

420 минут или больше в неделю – для детей в возрасте от 6 лет.

Упражнения умеренной интенсивности – это те действия, во время выполнения которых сжигается от 3,5 до 7 ккал в минуту (хождение, езда на велосипеде со средней скоростью, йога). Во время интенсивных нагрузок сжигается более 7 ккал в минуту (бег, быстрое хождение, боевые искусства, футбол или баскетбол).

Что делать, если вы решили вернуться в спорт или начинаете заниматься впервые

Особенности физической нагрузки отличаются от возраста, уровня физической подготовки и общего состояния здоровья. Если вы давно не занимались спортом, посоветуйтесь со своим семейным врачом, который поможет определить интенсивность нагрузок соответствующих вашей форме.

Если у вас малоподвижный образ жизни, старайтесь добавить не менее часа физических активностей в день. Начните с прогулок на свежем воздухе, утренней зарядки, откажитесь от лифта и поднимайтесь на свой этаж по лестнице.