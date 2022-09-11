Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, чому так важлива фізична активність, як можна виміряти її рівень і що робити, якщо ви повернулися в спорт або почали ним займатися вперше.
Для початку фахівці запропонували трохи статистики, безпосередньо пов’язаної з фізичною активністю. Зокрема, йдеться про:
- 5 млн смертей на рік у всьому світі, які можна було б запобігти, якби люди були більш активними;
- малорухливий спосіб життя – один з головних факторів, що підвищує ризик смертності від неінфекційних захворювань;
- на 20-30% більшому ризику померти від слабкої фізичної активності в порівнянні з тими, хто активний в достатній мірі;
- 25% дорослих і більше 80% підлітків, які не дотримуються рекомендації ВООЗ щодо рівня фізичної активності.
Чим корисна фізична активність:
- допомагає підтримувати психічне і фізичне здоров’я;
- знижує ризики розвитку неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, рак і діабет;
- зменшує симптоми тривожності і депресії;
- покращує когнітивні здібності;
- забезпечує здоровий розвиток дітей та молоді;
- сприяє здоров’ю кісток і м’язів;
- покращує загальне самопочуття.
Як вимірюють рівень фізичної активності
Його вимірюють, обчисливши загальну кількість хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності нв тиждень. Оптимальним рівнем є:
- 150 хвилин (або більше) помірної фізичної активності або 75 хвилин інтенсивної фізичної активності на тиждень для дорослих;
- 420 хвилин або більше на тиждень – для дітей віком від 6 років.
Вправи помірної інтенсивності – це ті дії, під час виконання яких спалюється від 3,5 до 7 ккал за хвилину (ходіння, їзда на велосипеді з середньою швидкістю, йога). Під час інтенсивних навантажень спалюється більше 7 ккал в хвилину (БІГ, швидке ходіння, Бойові мистецтва, футбол чи баскетбол).
Що робити, якщо ви вирішили повернутися в спорт або починаєте займатися вперше
Особливості фізичного навантаження відрізняються від віку, рівня фізичної підготовки і загального стану здоров’я. Якщо ви давно не займалися спортом, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем, який допоможе визначити інтенсивність навантажень відповідних вашій формі.
Якщо у вас малорухливий спосіб життя, намагайтеся додати не менше години фізичних активностей на день. Почніть з прогулянок на свіжому повітрі, ранкової зарядки, відмовтеся від ліфта і піднімайтеся на свій поверх по сходах.