Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, чому так важлива фізична активність, як можна виміряти її рівень і що робити, якщо ви повернулися в спорт або почали ним займатися вперше.

Для початку фахівці запропонували трохи статистики, безпосередньо пов’язаної з фізичною активністю. Зокрема, йдеться про:

5 млн смертей на рік у всьому світі, які можна було б запобігти, якби люди були більш активними;

малорухливий спосіб життя – один з головних факторів, що підвищує ризик смертності від неінфекційних захворювань;

на 20-30% більшому ризику померти від слабкої фізичної активності в порівнянні з тими, хто активний в достатній мірі;

25% дорослих і більше 80% підлітків, які не дотримуються рекомендації ВООЗ щодо рівня фізичної активності.

Чим корисна фізична активність:

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допомагає підтримувати психічне і фізичне здоров’я;

знижує ризики розвитку неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, рак і діабет;

зменшує симптоми тривожності і депресії;

покращує когнітивні здібності;

забезпечує здоровий розвиток дітей та молоді;

сприяє здоров’ю кісток і м’язів;

покращує загальне самопочуття.

Як вимірюють рівень фізичної активності

Його вимірюють, обчисливши загальну кількість хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності нв тиждень. Оптимальним рівнем є:

150 хвилин (або більше) помірної фізичної активності або 75 хвилин інтенсивної фізичної активності на тиждень для дорослих;

420 хвилин або більше на тиждень – для дітей віком від 6 років.

Вправи помірної інтенсивності – це ті дії, під час виконання яких спалюється від 3,5 до 7 ккал за хвилину (ходіння, їзда на велосипеді з середньою швидкістю, йога). Під час інтенсивних навантажень спалюється більше 7 ккал в хвилину (БІГ, швидке ходіння, Бойові мистецтва, футбол чи баскетбол).

Що робити, якщо ви вирішили повернутися в спорт або починаєте займатися вперше

Особливості фізичного навантаження відрізняються від віку, рівня фізичної підготовки і загального стану здоров’я. Якщо ви давно не займалися спортом, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем, який допоможе визначити інтенсивність навантажень відповідних вашій формі.

Якщо у вас малорухливий спосіб життя, намагайтеся додати не менше години фізичних активностей на день. Почніть з прогулянок на свіжому повітрі, ранкової зарядки, відмовтеся від ліфта і піднімайтеся на свій поверх по сходах.