Известно, что физические упражнения заставляют наш организм делать что-то новое и сложное, адаптироваться к новым задачам, вызовам, испытаниям. Как это улучшает наше здоровье, рассказал в своем Telegram-канале врач-инфекционист Евгений Дубровский.

— В генетике есть раздел, который называется эпигенетика. И рассказывает она о механизмах, которые заставляют одни гены включаться в работу, а другие дремать, — пишет врач.

В качестве примера он привел обычную электрическую розетку, которую многие родители закрывают специальными глушителями, чтобы ребенок не смог засунуть туда что-то вроде пинцета или вилки. Таким образом розетка остается в рабочем состоянии, но уже не способна навредить маленькому исследователю.

Нечто подобное, по словам Евгения Дубровского, происходит и в нашем организме. Специальный процесс – метилирование ДНК — как будто блокирует определенный участок. Это очень удобно для организма. Ведь благодаря этому гены можно блокировать, иногда, наоборот, давать им работать на полную.

Так вот, ученые увидели, как простые, но регулярные занятия спортом срывают такие блоки с ДНК именно в тех местах, где закодирован синтез очень ценных белков.

Разблокировка способствует улучшению обмена веществ, прорастанию новых сосудов, формированию и укреплению мышечных волокон, связывающего аппарата, адаптации к различным нагрузкам.

То же самое касается и полноценной работы органов дыхания и сердца, которая тоже может быть заблокирована.

Неудивительно, что дальнейшие исследования подтвердили предположение, что изменения в метилировании, связанные с началом здорового образа жизни, напрямую влияют на качество и производительность иммунной системы.

Контроль над таким явлением как хроническое воспаление – один из ключей понимания, как затормозить старение.

Человек XXI века, который вынужден проводить много времени без нормальной двигательной активности и физических занятий, не дает открыться своему геному так, как нужно. И при зачатии ребенку с высокой вероятностью будет передаваться именно такой закрытый геном.

Конечно, этот ребенок имеет возможность в дальнейшем самостоятельно раскрыть на полную свои возможности и добиться успеха. Таких примеров немало, ведь гены не повреждены, их просто надо расшевелить.

Однако, имея значительную фору в самом начале, крепкие дети имеют все шансы достичь значительно больших успехов при меньших усилиях, а главное, меньше болеть.

Данные механизмы касаются не только физической тренировки и закаливания. Эмоциональная составляющая, психическое состояние и интеллектуальная гибкость также зависят от многих генетических и эпигенетических факторов.

Источник: Евгений Дубровский