Відомо, що фізичні вправи змушують наш організм робити щось нове і складне, адаптуватися до нових завдань, викликів, випробувань. Як це покращує наше здоров’я, розповів у своєму Telegram-каналі лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

– У генетиці є розділ, який називається епігенетика. І розповідає вона про механізми, які змушують одні гени братися до роботи, а інші дрімати, – пише лікар.

Як приклад він навів звичайну електричну розетку, яку багато батьків закривають спеціальними глушниками, щоб дитина не змогла засунути туди щось на зразок пінцета або вилки. Таким чином розетка залишається в робочому стані, але вже не здатна нашкодити маленькому досліднику.

Щось подібне, за словами Євгена Дубровського, відбувається і в нашому організмі. Спеціальний процес – метилювання ДНК – ніби блокує певну ділянку. Це дуже зручно для організму. Адже завдяки цьому гени можна блокувати, іноді, навпаки, давати їм працювати на повну.

Так ось, вчені побачили, як прості, але регулярні заняття спортом зривають такі блоки з ДНК саме в тих місцях, де закодований синтез дуже цінних білків.

Розблокування сприяє поліпшенню обміну речовин, проростанню нових судин, формуванню і зміцненню м’язових волокон, зв’язувального апарату, адаптації до різних навантажень.

Те ж саме стосується і повноцінної роботи органів дихання і серця, яка теж може бути заблокована.

Не дивно, що подальші дослідження підтвердили припущення, що зміни в метилюванні, пов’язані з початком здорового способу життя, безпосередньо впливають на якість і продуктивність імунної системи.

Контроль над таким явищем як хронічне запалення – один з ключів до розуміння, як загальмувати старіння.

Людина XXI століття, яка змушена проводити багато часу без нормальної рухової активності й фізичних занять, не дає відкритися своєму геному так, як потрібно. І при зачатті дитині з високою ймовірністю буде передаватися саме такий закритий геном.

Звичайно, ця дитина має можливість надалі самостійно розкрити на повну свої можливості й домогтися успіху. Таких прикладів чимало, адже гени не пошкоджені, їх просто треба розворушити.

Однак, маючи значну фору від самого початку, міцні діти мають всі шанси досягти значно більших успіхів за менших зусиль, а головне, менше хворіти.

Ці механізми стосуються не тільки фізичного тренування і загартовування. Емоційна складова, психічний стан та інтелектуальна гнучкість також залежать від багатьох генетичних і епігенетичних факторів.

Джерело: Євген Дубровський