В Англии лицам младше 18 лет запретили делать инъекции ботулотоксина или ботокса, которые активно используются в сфере косметологии.

До этого его могли вводить кому-угодно, без проверки возраста пациента. Этот закон приняли для того, чтобы защитить детей от возможных негативных последствий таких процедур.

Он касается лишь уколов ботокса и наполнителей для губ. При этом не затрагивает другие процедуры, например, создание “лисьих глаз”.

Согласно статистике, в прошлом году в Англии с участием лиц младше 18 лет были проведены до 41 тыс. процедур с применением ботокса.

При этом обновления законодательства в Уэльсе и Шотландии ожидаются в ближайшем будущем, Северная Ирландия пока не планирует вносить какие-либо изменения.

Ботокс применяется в косметологии в ряде процедур. Например, его используют для борьбы с признаками старения, а именно с морщинами. Однако бывают случаи, когда такие уколы делают детям.

Так, еще в 2011 году СМИ освещали вопиющую историю: мать из Сан-Франциско (США) делала своей восьмилетней дочери инъекции ботокса, чтобы та успешнее выступила на детском конкурсе красоты.

Девочка рассказывала журналистам, что уколы были болезненными, однако она терпела их, поскольку они сделали ее красивее.

В связи с этим ребенка забрали у матери, его взяли под опеку органы соцзащиты.