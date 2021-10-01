В Англії особам молодше 18 років заборонили робити ін’єкції ботулотоксину або ботокса, які активно використовуються у сфері косметології.

До цього його могли вводити будь-кому, без перевірки віку пацієнта. Цей закон ухвалили для того, щоб захистити дітей від можливих негативних наслідків таких процедур.

Він зачіпає лише уколи ботоксу і наповнювачі для губ. Водночас його дія не поширюється на інші процедури, наприклад, створення “лисячих очей”.

Згідно зі статистикою, у минулому році в Англії за участю осіб молодше 18 років було проведено до 41 тис. процедур із застосуванням ботокса.

Водночас оновлення законодавства в Уельсі і Шотландії очікуються найближчим часом, Північна Ірландія поки що не планує затверджувати будь-які зміни.

Ботокс застосовується у косметології у низці процедур. Наприклад, його використовують для боротьби з ознаками старіння, а саме зі зморшками. Однак бувають випадки, коли такі уколи роблять дітям.

Так, ще у 2011 році ЗМІ висвітлювали кричущу історію: мати з Сан-Франциско (США) робила свій восьмирічній доньці ін’єкції ботокса, щоб та успішніше виступила на дитячому конкурсі краси.

Дівчинка розповідала журналістам, що уколи були болючими, однак вона терпіла їх, оскільки вони зробили її гарнішою.

Через це дитину забрали у матері, її взяли під опіку органи соцзахисту.