Пескетарианство – стиль питания, суть которого в отказе от мяса. Однако люди, которые его придерживаются, едят рыбу и молочные продукты.

Основа их рациона – овощи, фрукты, зелень, крупы. Белковая пища – рыба, бобовые, грибы, изделия из молока, морепродукты.

По данным исследований, такая диета уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и появления лишнего веса.

Но несмотря на такие результаты, медики советуют осторожно ограничивать свой рацион. Мясо и рыба – это не взаимозаменяемые продукты, предостерегают специалисты.

Они советуют от мяса не отказываться в общем, потому что именно в нем есть необходимые для организма белки и витамины группы В. К тому же это самый большой источник железа.

Отказываться от мяса стоит всего на несколько недель, чтобы разгрузить организм, провести такой себе детокс. Особенно осторожными с пескетарианством следует быть детям и беременным.

Питание должно быть сбалансированным, чтобы организм получал все необходимые вещества.