Пескетаріанство – стиль харчування, який полягає у відмові від м’яса. Проте люди, які його дотримуються, їдять рибу та молочні продукти.

Основа їхнього раціону – овочі, фрукти, зелень, крупи. Білкова їжа – риба, бобові, гриби, вироби з молока, морепродукти.

За даними досліджень, така дієта зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та появи зайвої ваги.

Та, попри такі результати, медики радять обережно обмежувати свій раціон. М’ясо та риба це не взаємозамінні продукти, застерігають фахівці.

Вони радять від м’яса не відмовлятися загалом, бо саме в ньому є необхідні для організму білки та вітаміни групи В. До того ж це найбільше джерело заліза.

Відмовлятися від м’яса варто лише на кілька тижнів, щоб розвантажити організм, провести такий собі детокс. Особливо з пескетаріанством обережними варто бути дітям та вагітним.

Харчування має бути збалансованим, щоб організм отримував усі необхідні речовини.