Проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для всіх військовозобов’язаних. Лише військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.

Водночас в Україні існує перелік хвороб, з якими чоловіка не можуть мобілізувати на військову службу. Факти ICTV дізнавалися, чи можуть мобілізувати особу, яка хворіє на гіпертонію.

Що таке гіпертонія?

Гіпертонія (гіпертензія) – розповсюджена хвороба, що проявляється підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

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Тривалий час хвороба може протікати безсимптомно. Тобто людина може навіть не здогадуватися, що в неї високий тиск. Лікарі зазначають, що це лише ускладнює перебіг хвороби.

До головних симптомів гіпертензії варто віднести:

нудоту й блювання;

інтенсивній біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця;

біль у ділянці серця;

прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані;

задишку й судоми;

порушення мовлення, слабкість в одній руці, асиметрію обличчя;

інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору;

виражені тривожні розлади.

Чи можуть особу з гіпертонією мобілізувати до лав ЗСУ?

В Україні діє відповідне Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке визначає список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати тимчасово непридатним або взагалі непридатним до військової служби.

Отож, у даному Положенні зазначено перелік та ступені хвороб, які можуть звільнити особу від мобілізації та проходження служби.

Щодо хвороби гіпертензія (гіпертонія) у Положенні йдеться, що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:

хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія );

); гіпертонічна хвороба III стадії;

злоякісна (швидкопрогресуюча) форма гіпертонічної хвороби;

симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня;

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;

стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;

внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань; легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК.

– При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання, – йдеться у Положенні.

Також зверніть увагу:

якщо ви хворієте на гіпертонічну хворобу ІІІ стадії, то вас визнають непридатним до служби та виключать з військового обліку;

якщо у вас гіпертонічна хвороба II чи І стадії, то ВЛК вас визнає непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Відповідно, вас можуть мобілізувати.

– Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней, – йдеться у Положенні.

Крім того, у кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною АГ проводиться також за основним захворюванням.