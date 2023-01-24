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Чи можуть мобілізувати з гіпертонією: хто не підлягає під призов

24 Січня 2023, 17:34
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
тиск
Джерело: Depositphotos

Проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для всіх військовозобов’язаних. Лише військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.

Водночас в Україні існує перелік хвороб, з якими чоловіка не можуть мобілізувати на військову службу. Факти ICTV дізнавалися, чи можуть мобілізувати особу, яка хворіє на гіпертонію.

Що таке гіпертонія?

Гіпертонія (гіпертензія) – розповсюджена хвороба, що проявляється підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

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Тривалий час хвороба може протікати безсимптомно. Тобто людина може навіть не здогадуватися, що в неї високий тиск. Лікарі зазначають, що це лише ускладнює перебіг хвороби.

До головних симптомів гіпертензії варто віднести:

  • нудоту й блювання;
  • інтенсивній біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця;
  • біль у ділянці серця;
  • прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані;
  • задишку й судоми;
  • порушення мовлення, слабкість в одній руці, асиметрію обличчя;
  • інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору;
  • виражені тривожні розлади.

Чи можуть особу з гіпертонією мобілізувати до лав ЗСУ?

В Україні діє відповідне Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке визначає список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати тимчасово непридатним або взагалі непридатним до військової служби.

Отож, у даному Положенні зазначено перелік та ступені хвороб, які можуть звільнити особу від мобілізації та проходження служби.

Щодо хвороби гіпертензія (гіпертонія) у Положенні йдеться, що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:

  • хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);
  • гіпертонічна хвороба III стадії;
  • злоякісна (швидкопрогресуюча) форма гіпертонічної хвороби;
  • симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня;
  • поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;
  • стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;
  • легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
  • легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
  • легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК.

– При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання, – йдеться у Положенні.

Також зверніть увагу:

  • якщо ви хворієте на гіпертонічну хворобу ІІІ стадії, то вас визнають непридатним до служби та виключать з військового обліку;
  • якщо у вас гіпертонічна хвороба II чи І стадії, то ВЛК вас визнає непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Відповідно, вас можуть мобілізувати. 

– Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней, – йдеться у Положенні.

Крім того, у кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною АГ проводиться також за основним захворюванням.

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Війна в Україні мобілізація хвороба
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