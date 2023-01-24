Проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для всіх військовозобов’язаних. Лише військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.
Водночас в Україні існує перелік хвороб, з якими чоловіка не можуть мобілізувати на військову службу. Факти ICTV дізнавалися, чи можуть мобілізувати особу, яка хворіє на гіпертонію.
Що таке гіпертонія?
Гіпертонія (гіпертензія) – розповсюджена хвороба, що проявляється підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Тривалий час хвороба може протікати безсимптомно. Тобто людина може навіть не здогадуватися, що в неї високий тиск. Лікарі зазначають, що це лише ускладнює перебіг хвороби.
До головних симптомів гіпертензії варто віднести:
- нудоту й блювання;
- інтенсивній біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця;
- біль у ділянці серця;
- прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані;
- задишку й судоми;
- порушення мовлення, слабкість в одній руці, асиметрію обличчя;
- інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору;
- виражені тривожні розлади.
Чи можуть особу з гіпертонією мобілізувати до лав ЗСУ?
В Україні діє відповідне Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке визначає список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати тимчасово непридатним або взагалі непридатним до військової служби.
Отож, у даному Положенні зазначено перелік та ступені хвороб, які можуть звільнити особу від мобілізації та проходження служби.
Щодо хвороби гіпертензія (гіпертонія) у Положенні йдеться, що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:
- хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);
- гіпертонічна хвороба III стадії;
- злоякісна (швидкопрогресуюча) форма гіпертонічної хвороби;
- симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня;
- поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;
- стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;
- легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
- легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
- легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК.
– При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання, – йдеться у Положенні.
Також зверніть увагу:
- якщо ви хворієте на гіпертонічну хворобу ІІІ стадії, то вас визнають непридатним до служби та виключать з військового обліку;
- якщо у вас гіпертонічна хвороба II чи І стадії, то ВЛК вас визнає непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Відповідно, вас можуть мобілізувати.
– Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней, – йдеться у Положенні.
Крім того, у кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною АГ проводиться також за основним захворюванням.