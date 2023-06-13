Ендокринолог-консультант і лікар загальної практики Навід Юніс у коментарі популярному британському онлайн-виданню попередив, що чоловіки можуть пройти через андропаузу, чоловічу менопаузу, починаючи з 30-річного віку.

– З віком у чоловіків може спостерігатися зниження рівня чоловічого статевого гормону тестостерону. Можуть з’явитися когнітивні симптоми, такі як депресія, дратівливість і короткочасні проблеми з пам’яттю, – пояснив ендокринолог.

Однак, за словами лікаря, можуть бути і фізичні прояви зниженого рівня тестостерону, що включають проблеми зі сном, еректильну дисфункцію, нестачу енергії та зміни в розподілі жиру по тілу.

– У вас може розвинутися живіт, що більш виступає, або опухла тканина грудей, – каже Юніс.

За словами медика, рівень тестостерону знижується приблизно на один відсоток на рік приблизно з 30 років і ознаки зазвичай не з’являються до 40-50 років. Однак спосіб життя і психологічні чинники також можуть сприяти виникненню багатьох із цих симптомів.

Симптоми чоловічої менопаузи:

занепокоєння;

депресія;

стрес;

зниження м’язової маси;

збільшення ваги;

поганий сон;

вживання занадто великої кількості алкоголю.

За словами лікаря, будь-який дискомфорт, спричинений симптомами, зазвичай не зберігається на все життя. Але цей стан може тривати до 15-20 років, поки тіло пристосовується до нижчого рівня тестостерону.

Якщо для полегшення симптомів андропаузи потрібне лікування, рекомендується змінити спосіб життя: перейти на здорову збалансовану дієту, відмовитися від алкоголю та паління, регулярно робити фізичні вправи, знайти способи розслабитися, щоб знизити рівень стресу та поліпшити сон.

Джерело: Express